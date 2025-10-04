'Otpor gradi slobodu': U Podgorici održan Pride, vrh države nije došao

Povorka, u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina sudionika, prošla je središtem Podgorice a govornici su poručili da Pride u Crnoj Gori nije samo slavlje, već i prosvjed, te da borba za slobodu i jednakost zahtijeva ustrajnost i zajedništvo.

Aktivist Asocijacije Spektra Jovan Ulićević kazao je okupljenima ispred crnogorskog parlamenta da vjeruje kako je došlo vrijeme akcije i izlaska na ulice.

„Sretan nam svaki prodvjed za Crnu Goru. Pride danas nije jedini prosvjed u zemlji. Iskreno vjerujem da je vrijeme dugih govora pri kraju i da dolazi vrijeme izlaska na ulicu i akcije“, istaknuo je Ulićević.

Dodao je da građani i građanke zaslužuju mnogo više od onoga što su do sada dobili.

Izvršna direktorica Kvir Montenegra Staša Baštrica kazala je da zajednica i dalje čeka usvajanje Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na temelju samoodređenja, kao i punu provedbu LGBT strategije.

„Država se izravno upliće i upravlja tijelima trans osoba. Mi tražimo zakon, tražimo punu provedbu strategije, jer otpor je naša snaga i naše zajedništvo“, kazala je Baštrica i dodala da borba za ljudska prava nije lokalno pitanje, već univerzalna vrijednost, upozorivši da jačanje desnice širom svijeta ugrožava LGBT prava.

„Živjela sloboda, živjela solidarnost i živjela ljubav“, poručila je ona.

Iz organizacije Kvir Montenegro ranije su priopćili da su uputili službene pozive premijeru Milojku Spajiću i predsjedniku države Jakovu Milatoviću da prisustvuju povorci, istaknuvši da bi njihova prisutnost predstavljala važan znak podrške LGBTIQ zajednici i potvrdu opredjeljenja države za poštovanje ljudskih prava i sloboda.

Međutim, od visokih dužnosnika na povorci su prisustvovali ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković.

Prva Povorka ponosa u Crnoj Gori održana je 24. srpnja 2013. godine u Budvi, a obilježili su je brojni incidenti i napadi huligana na sudionike povorke, koji su u pratnji jakih policijskih snaga evakuirani brodom.