Otkriveno novo rusko oružje: Zove se 'Tepih' i u sebi ima cijeli niz stranih komponenti

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je detalje o novoj ruskoj zračno lansiranoj krstarećoj raketi S-71K ‘Kovyor’ (Tepih), pružajući uvid u njezin dizajn i proizvodnju.

Na svojem portalu ‘War&Sanctions’ agencija je objavila 3D model rakete i pregled njezinih komponenti. Dva ključna zaključka su oslanjanje na elektroničke dijelove proizvedene u inozemstvu i relativno jednostavna konstrukcija.

Prema HUR-u, raketu je razvila ruska Ujedinjena zrakoplovna korporacija, a prvi put je korištena krajem 2025. godine.

S-71K je osmišljen za integraciju s borbenim zrakoplovom Su-57, jednim od najnaprednijih ruskih zrakoplova.