Otkriveno novo rusko oružje: Zove se 'Tepih' i u sebi ima cijeli niz stranih komponenti

M. Šu.

29.04.2026 u 20:21

Ukrajinska vojna obavještajna služba objavila je detalje nove ruske krstareće rakete S-71K, istaknuvši njezinu jednostavnu konstrukciju i ovisnost o stranim komponentama.

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je detalje o novoj ruskoj zračno lansiranoj krstarećoj raketi S-71K ‘Kovyor’ (Tepih), pružajući uvid u njezin dizajn i proizvodnju.

Na svojem portalu ‘War&Sanctions’ agencija je objavila 3D model rakete i pregled njezinih komponenti. Dva ključna zaključka su oslanjanje na elektroničke dijelove proizvedene u inozemstvu i relativno jednostavna konstrukcija.

Prema HUR-u, raketu je razvila ruska Ujedinjena zrakoplovna korporacija, a prvi put je korištena krajem 2025. godine.

S-71K je osmišljen za integraciju s borbenim zrakoplovom Su-57, jednim od najnaprednijih ruskih zrakoplova.

Pojednostavljen dizajn

Raketu pokreće turbomlazni motor R500, a domet se procjenjuje na do 300 kilometara. Kao bojeva glava koristi se visokoeksplozivna bomba OFAB-250-270 mase 250 kilograma, smještena u prednjem dijelu projektila.

Ukrajinski vojni povjesničar i analitičar Andrij Haruk ističe da takav pristup odražava širi trend razvoja jeftinijih i jednostavnijih krstarećih raketa, navodi The Kyiv Independent.

‘Klasične krstareće rakete su skupe. Ono što sada vidimo je koncept jednostavnijih i jeftinijih projektila koji se mogu lansirati u većem broju’, rekao je.

Dodaje da ovakvi sustavi predstavljaju svojevrsni most između bespilotnih letjelica i klasičnih raketa. ‘Namijenjeni su zasićenju protuzračne obrane’, upozorio je.

Ipak, ističe da proizvodnja može biti ograničena zbog problema s proizvodnjom malih turbomlaznih motora. HUR navodi i da Rusija razmatra prilagodbu rakete za lansiranje s bespilotne letjelice S-70 ‘Ohotnik’.

Zbog ograničenog broja zrakoplova Su-57, stručnjaci procjenjuju da bi se raketa mogla koristiti i s drugim platformama, poput Su-34.

Oslanjanje na strane komponente

HUR tvrdi da ‘velika većina’ elektroničkih komponenti dolazi iz inozemstva, uključujući dijelove iz SAD-a, Kine, Švicarske, Japana, Njemačke, Tajvana i Irske.

‘Kontinuirani pristup stranim tehnologijama omogućuje agresorskoj državi razvoj novih oružja i njihovu širu primjenu u ratu protiv Ukrajine’, navodi se.

Unatoč sankcijama, zapadni mikročipovi i elektronika i dalje se pronalaze u ruskom oružju, često putem posredničkih zemalja, civilnih lanaca opskrbe ili paravan tvrtki.

Ukrajinske vlasti uvele su sankcije protiv tvrtki i mreža koje opskrbljuju rusku vojnu industriju, no takva roba i dalje dolazi do Rusije preko globalnih trgovačkih čvorišta.

