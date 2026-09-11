Otkriveni novi detalji o napadaču iz škole i njegovoj žrtvi: Poznaju se otprije?

Ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Momir Karin , u razgovoru za RTL Danas otkrio je neke nove informacije, koje bi mogle baciti novo svjetlo na cijeli događaj. Među njima i da su oba učenika pohađala prvi razred.

U školi je, otkako se dogodio incident u kojem je jedan učenik nožem ranio drugog i spremačicu, policija i krizni tim. Istražuju sve okolnosti, razgovaraju s učenicima i profesorima. Na raspolaganju će im biti i sljedeća dva dana.

'Tek su peti dan u školi. Znamo da dolaze iz iste osnovne škole', rekao je Karin te dodao kako je istraga u tijeku te da će sve činjenice biti poznate nakon policijskog izvještaja.

U razgovoru s Leonom Šiljeg, Karin je prije svega izrazio 'ljudsku i profesionalnu zahvalnost spremačici'.

'Ona je u ovoj situaciji postupila iznimno hrabro i, možemo reći, spriječila da tragedija bude još veća', rekao je te njoj i ranjenom učeniku poželio da se što prije oporave.

'Spremačica je bila na svom radnom mjestu. To se dogodilo ispred WC-a i vjerojatno, kada je došlo do tog komešanja i vikanja učenika, ona se našla tu i vrlo hrabro postupila i hvala joj u ime ministarstva. Vidimo da stvarno hrabri ljudi rade u školama', dodao je Karin.

Pohvalio je i držanje profesora koji je prvi priskočio u pomoć ranjenima i koji je bio izuzetno potresen cijelim događajem.

'Danas sam upoznato profesora koji je isto pokazao iznimnu hrabrost, i njega moramo pohvaliti za držanje u ovoj situaciji. Sigurno je pretrpio stres. Njemu će pomoć, kao i svima ostalima, pružiti struka. Članovi kriznog tima će biti na raspolaganju koliko god bude trebalo, da bi se oni osnažili i da bi normalno mogli početi raditi', poručio je Karin u razgovoru za RTL Danas.