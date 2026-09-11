Preživjela je Auschwitz, a sada preklinje: 'Zabranite AFD prije nego bude kasno'

Predsjednica Međunarodnoga odbora za Auschwitz pozvala je u petak na pokretanje postupka zabrane krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) "prije nego što bude prekasno".
Eva Umlauf, koja je preživjela taj nacistički logor smrti, uputila je taj zahtjev u otvorenom pismu Hendriku Wüstu, konzervativnom premijeru najmnogoljudnije njemačke savezne pokrajine, koji je ponovno pokrenuo pozive da se protiv AfD-a pokrene postupak zbog njegovih protuustavnih stajališta.
"U svibnju ste prvi put bili u Auschwitzu, upravo na mjestu gdje sam kao djevojčica zamalo ubijena", napisala je Umlauf u pismu koje je objavio list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Na tome se mjestu prisjetila Wüstovih riječi: "Sjećanje bez posljedica ostaje samo gesta."
Umlauf je pozvala premijera Sjeverne Rajne-Vestfalije da svoje riječi proprati djelima.
"Pokrenite postupak za zabranu AfD-a. Sada, prije nego što bude prekasno", napisala je židovska čelnica.
Nakon uvjerljive pobjede AfD-a u istočnoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, Wüst je pozvao na osnivanje radne skupine sastavljene od saveznih i pokrajinskih predstavnika kako bi se ispitalo treba li Savezni ustavni sud zabraniti tu krajnje desnu stranku.
Umlauf je jasno istaknula kako ne tvrdi da se povijest ponavlja. "Ali ono što se danas događa budi u meni najgore uspomene", kazala je.
Kao razloge za svoju zabrinutost navela je planove AfD-a u Saskoj-Anhaltu da se djeca izbjeglica podučavaju u odvojenim razredima te da se djeca s teškoćama u razvoju izdvoje iz redovite nastave.
Ova 83-godišnjakinja također je opisala stranačke planove za "remigraciju" kao protuustavne. Taj se izraz u krajnje desnim krugovima učestalo rabi za masovne deportacije.