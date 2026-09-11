Preživjela je Auschwitz, a sada preklinje: 'Zabranite AFD prije nego bude kasno'

Eva Umlauf, koja je preživjela taj nacistički logor smrti, uputila je taj zahtjev u otvorenom pismu Hendriku Wüstu, konzervativnom premijeru najmnogoljudnije njemačke savezne pokrajine, koji je ponovno pokrenuo pozive da se protiv AfD-a pokrene postupak zbog njegovih protuustavnih stajališta.

"U svibnju ste prvi put bili u Auschwitzu, upravo na mjestu gdje sam kao djevojčica zamalo ubijena", napisala je Umlauf u pismu koje je objavio list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Na tome se mjestu prisjetila Wüstovih riječi: "Sjećanje bez posljedica ostaje samo gesta."