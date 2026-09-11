POKRENUTA PETICIJA

Preživjela je Auschwitz, a sada preklinje: 'Zabranite AFD prije nego bude kasno'

I.K./Hina

11.09.2026 u 21:58

Eva Umlauf
Eva Umlauf Izvor: EPA / Autor: ZBIGNIEW MEISSNER
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Predsjednica Međunarodnoga odbora za Auschwitz pozvala je u petak na pokretanje postupka zabrane krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) "prije nego što bude prekasno".

Eva Umlauf, koja je preživjela taj nacistički logor smrti, uputila je taj zahtjev u otvorenom pismu Hendriku Wüstu, konzervativnom premijeru najmnogoljudnije njemačke savezne pokrajine, koji je ponovno pokrenuo pozive da se protiv AfD-a pokrene postupak zbog njegovih protuustavnih stajališta.

"U svibnju ste prvi put bili u Auschwitzu, upravo na mjestu gdje sam kao djevojčica zamalo ubijena", napisala je Umlauf u pismu koje je objavio list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Na tome se mjestu prisjetila Wüstovih riječi: "Sjećanje bez posljedica ostaje samo gesta."

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Umlauf je pozvala premijera Sjeverne Rajne-Vestfalije da svoje riječi proprati djelima.

"Pokrenite postupak za zabranu AfD-a. Sada, prije nego što bude prekasno", napisala je židovska čelnica.

Nakon uvjerljive pobjede AfD-a u istočnoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, Wüst je pozvao na osnivanje radne skupine sastavljene od saveznih i pokrajinskih predstavnika kako bi se ispitalo treba li Savezni ustavni sud zabraniti tu krajnje desnu stranku.

AfD uvjerljivo pobijedio na izborima u Saskoj-Anhaltu
AfD uvjerljivo pobijedio na izborima u Saskoj-Anhaltu Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER

Umlauf je jasno istaknula kako ne tvrdi da se povijest ponavlja. "Ali ono što se danas događa budi u meni najgore uspomene", kazala je.

Kao razloge za svoju zabrinutost navela je planove AfD-a u Saskoj-Anhaltu da se djeca izbjeglica podučavaju u odvojenim razredima te da se djeca s teškoćama u razvoju izdvoje iz redovite nastave.

Ova 83-godišnjakinja također je opisala stranačke planove za "remigraciju" kao protuustavne. Taj se izraz u krajnje desnim krugovima učestalo rabi za masovne deportacije.

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