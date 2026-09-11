Nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole: Kaos krenuo nešto prije 8 sati, profesor zaključao učionicu

Policija je jutros upućena u jednu srednju školu u Zagrebu nakon što je zaprimila dojavu o događaju u školi. Ispred zgrade nalazi se policija, a na mjesto događaja stigla je i Hitna pomoć.

Prema zasad dostupnim informacijama, policija je oko 8.15 sati upućena na mjesto događaja nakon zaprimljene dojave. Fotografije s mjesta događaja pokazuju da se ispred škole, uz policiju, nalazi i vozilo Hitne pomoći. Prema prvim informacijama policije, incident se dogodio oko 8 sati. Jedan učenik u prostorima odgojno-obrazovne ustanove oštrim je predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, izvijestila je policija. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policijskih službenika. Kako javlja Index, napadač je tijekom krvavog pohoda na glavi nosio fantomku.

Napad u zagrebačkoj školi Izvor: Pixsell / Autor: Željko Lukunić/Pixsell

Prema informacijama Jutarnjeg lista, incident se dogodio oko 7.50 na prvom katu. Prema navodima očevidaca, učenik s većim nožem izazvao je incident u blizini WC-a. Tu se našla i spremačica koja je viknula te upozorila ostale. Navodno su se neki počeli skrivati, a jedan je profesor navodno usred kaosa zaključao učionicu. Iz škole su se u međuvremenu oglasili na svojim internetskim stranicama te su uputili obavijest učenicima i roditeljima. 'Jedan učenik je ozlijeđen, a njegovi roditelji su obaviješteni. Svi ostali učenici su dobro. Nastava je danas odgođena', priopćili su iz škole.

Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL







+34 Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Oglasilo se Ministarstvo zdravstva 'Povodom incidenta u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici, medicinski timovi odmah su izašli na teren i zbrinuli sve kojima je bila potrebna zdravstvena pomoć. Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove, KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak, a zdravstveni sustav pružit će im svu potrebnu skrb i dodatnu podršku. Zahvaljujemo zdravstvenim djelatnicima i žurnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji', poručili su iz ministarstva. Policija na mjestu događaja provodi očevid, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti incidenta. Pred školu je stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Tomislav Tomašević stigao pred školu Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL







Tomislav Tomašević stigao pred školu Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL