Nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole: Kaos krenuo nešto prije 8 sati, profesor zaključao učionicu

Policija je jutros upućena u jednu srednju školu u Zagrebu nakon što je zaprimila dojavu o događaju u školi. Ispred zgrade nalazi se policija, a na mjesto događaja stigla je i Hitna pomoć.
Prema zasad dostupnim informacijama, policija je oko 8.15 sati upućena na mjesto događaja nakon zaprimljene dojave. Fotografije s mjesta događaja pokazuju da se ispred škole, uz policiju, nalazi i vozilo Hitne pomoći.
Prema prvim informacijama policije, incident se dogodio oko 8 sati. Jedan učenik u prostorima odgojno-obrazovne ustanove oštrim je predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, izvijestila je policija.
Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policijskih službenika. Kako javlja Index, napadač je tijekom krvavog pohoda na glavi nosio fantomku.
Prema informacijama Jutarnjeg lista, incident se dogodio oko 7.50 na prvom katu. Prema navodima očevidaca, učenik s većim nožem izazvao je incident u blizini WC-a.
Tu se našla i spremačica koja je viknula te upozorila ostale. Navodno su se neki počeli skrivati, a jedan je profesor navodno usred kaosa zaključao učionicu.
Iz škole su se u međuvremenu oglasili na svojim internetskim stranicama te su uputili obavijest učenicima i roditeljima. 'Jedan učenik je ozlijeđen, a njegovi roditelji su obaviješteni. Svi ostali učenici su dobro. Nastava je danas odgođena', priopćili su iz škole.
Oglasilo se Ministarstvo zdravstva
'Povodom incidenta u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici, medicinski timovi odmah su izašli na teren i zbrinuli sve kojima je bila potrebna zdravstvena pomoć. Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove, KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat.
Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak, a zdravstveni sustav pružit će im svu potrebnu skrb i dodatnu podršku. Zahvaljujemo zdravstvenim djelatnicima i žurnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji', poručili su iz ministarstva.
Policija na mjestu događaja provodi očevid, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti incidenta. Pred školu je stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ministarstvo obrazovanja šalje krizni tim
'Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je upoznato s incidentom školi u Zagrebu. Odmah po saznanju za ovaj događaj, predstavnici Ministarstva su otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u ovaj događaj. U školu će također biti upućen krizni tim', poručili su iz ministarstva.