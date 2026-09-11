Hamasovci u Njemačkoj: Dignuta optužnica protiv sedmorke koja je planirala teroristički napad

Grupu se tereti, pišu njemački mediji, da su navodni članovi Hamasa te su nabavljali oružje s ciljem izvođenja terorizma . Navodno su se trebali dogoditi u listopadu prošle godine, točno na drugu godišnjicu Hamasova napada na Izrael 7. listopada.

S ciljem napada ' izraelskih i židovskih meta' u Njemačkoj i Austriji , njemačko državno odvjetništvo je podignulo optužnice protiv sedam muškaraca.

Tada su uhićena tri muškarca kojima je pronađeno i oduzeto oružje. Optuženici su dulje vrijeme bili pod nadzorom sigurnosnih službi, a Hamas je nijekao da uhićenici imaju ikakve veze s njima.

'Polazimo od toga da je mjera bila konkretna', rekao je prilikom tog uhićenja tadašnji ministar unutarnjih poslova Njemačke, Alexander Dobrindt.