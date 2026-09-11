Hamasovci u Njemačkoj: Dignuta optužnica protiv sedmorke koja je planirala teroristički napad

Njemačko državno odvjetništvo optužuje uhićene da su članovi Hamasa te su nabavljali oružje za terorističke napade. Plan im je bio napasti 7. listopada 2025. na drugu obljetnicu napada na Izrael
S ciljem napada 'izraelskih i židovskih meta' u Njemačkoj i Austriji, njemačko državno odvjetništvo je podignulo optužnice protiv sedam muškaraca.
Grupu se tereti, pišu njemački mediji, da su navodni članovi Hamasa te su nabavljali oružje s ciljem izvođenja terorizma. Navodno su se trebali dogoditi u listopadu prošle godine, točno na drugu godišnjicu Hamasova napada na Izrael 7. listopada.
Tada su uhićena tri muškarca kojima je pronađeno i oduzeto oružje. Optuženici su dulje vrijeme bili pod nadzorom sigurnosnih službi, a Hamas je nijekao da uhićenici imaju ikakve veze s njima.
'Polazimo od toga da je mjera bila konkretna', rekao je prilikom tog uhićenja tadašnji ministar unutarnjih poslova Njemačke, Alexander Dobrindt.