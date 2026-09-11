TERORISTIČKI PLANOVI

Hamasovci u Njemačkoj: Dignuta optužnica protiv sedmorke koja je planirala teroristički napad

Ivor Kruljac

11.09.2026 u 21:51

Njemačka policija - Ilustracija
Njemačka policija - Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia
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Njemačko državno odvjetništvo optužuje uhićene da su članovi Hamasa te su nabavljali oružje za terorističke napade. Plan im je bio napasti 7. listopada 2025. na drugu obljetnicu napada na Izrael

S ciljem napada 'izraelskih i židovskih meta' u Njemačkoj i Austriji, njemačko državno odvjetništvo je podignulo optužnice protiv sedam muškaraca.

Grupu se tereti, pišu njemački mediji, da su navodni članovi Hamasa te su nabavljali oružje s ciljem izvođenja terorizma. Navodno su se trebali dogoditi u listopadu prošle godine, točno na drugu godišnjicu Hamasova napada na Izrael 7. listopada.

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Tada su uhićena tri muškarca kojima je pronađeno i oduzeto oružje. Optuženici su dulje vrijeme bili pod nadzorom sigurnosnih službi, a Hamas je nijekao da uhićenici imaju ikakve veze s njima.

'Polazimo od toga da je mjera bila konkretna', rekao je prilikom tog uhićenja tadašnji ministar unutarnjih poslova Njemačke, Alexander Dobrindt.

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