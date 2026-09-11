drama u voltinom

Novi detalji krvavog incidenta: Napadač nosio fantomku, otkriveni i motivi

M. Šu.

11.09.2026 u 09:55

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Novi detalji dramatičnog napada u srednjoj školi u zagrebačkom Voltinom otkrivaju kaos koji je jutros zavladao među učenicima

Napad se dogodio oko 8 sati u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavoskoj ulici, u zgradi u kojoj djeluju dvije srednje škole i fakultet. Policija je službeno potvrdila da je jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu ustanove. Napadač se nalazi pod nadzorom policije.

Prema neslužbenim informacijama novinarke Ane Raić s Indexa, tijekom napada na glavi je imao fantomku kojom je skrivao lice. Učenici ga zbog maske isprva nisu prepoznali, a ubrzo nakon 8 sati roditeljima su počele stizati panične poruke da se školom kreće maskirani mladić naoružan nožem.

Dio učenika u kaosu je istrčao iz zgrade i pobjegao na ulicu.

Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
  • Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole
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Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Spremačica pokušala zaštititi učenika

Učenici koji su se nakon napada okupili ispred škole ispričali su da je maskirani mladić nasrnuo na učenika prvog razreda. Kada je vidjela što se događa, školska spremačica pokušala je intervenirati i zaštititi učenika. Napadač je tada ozlijedio i nju.

Kako neslužbeno doznaje Index, napadač i napadnuti učenik jučer su se posvađali. Tijekom te svađe napadač je otvoreno zaprijetio vršnjaku poručivši mu da ga se čuva, da bi se jutros iza 8 sati u školi pojavio naoružan i maskiran fantomkom s jasnom namjerom da tu prijetnju i ostvari.

Učenici također upozoravaju na problem osiguranja na samom ulazu u školu - navode da ustanova ima operativnu djelatnicu za sigurnost, no da je riječ o starijoj gospođi koja u takvoj situaciji nije mogla spriječiti naoružanog napadača.

Iz Grada Zagreb poručuju da je u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, otkrili su iz Grada Zagreba.

Napad u zagrebačkoj školi Izvor: Pixsell / Autor: Željko Lukunić/Pixsell

Policija s dugim cijevima ispred škole

Nakon dojave pred školu su stigle brojne policijske snage i timovi Hitne pomoći. Na terenu su bili i policajci s dugim cijevima, a prostor oko zgrade ograđen je policijskom trakom.

Policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kojim treba utvrditi motiv napada, što mu je prethodilo i sve druge okolnosti događaja.

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