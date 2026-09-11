zbrinjavanje otpada

Klisović otkrio kada bi napokon mogao biti zatvoren Jakuševec

M.Či.

11.09.2026 u 22:04

Joško Klisović
Joško Klisović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Hrvatska još uvijek nema ni jednu energanu, odnosno spalionicu otpada. No, to bi se moglo uskoro promijeniti

Gostujući u N1 Studiju uživo, SDP-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Joško Klisović, s Hanan Nanić razgovarao je o problemu gospodarenja otpadom u Zagrebu i planovima za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i energane. Kaže da su studije o energani završene te da, prema informacijama koje je neformalno dobio, pokazuju pozitivne rezultate kada je riječ o utjecaju na okoliš i zdravlje ljudi te ekonomskoj isplativosti.

Prema njegovim riječima, CGO bi trebao biti dovršen do 2028. godine, a 'nekoliko godina nakon toga' Zagreb bi trebao dobiti i energanu. Klisović ističe da bi energana omogućila da se preostali otpad nakon sortiranja i kompostiranja ne odlaže, nego pretvara u energiju.

'Mi ćemo to realizirati', istaknuo je Klisović te dodao da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević to 'jako gura'.

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'Odložiti ga negdje izuzetno je skupo, oko 160 eura po toni, a i ekološki je jako problematično. No s energanom ga pretvarate u gorivo i dobivate toplinsku ili električnu energiju', rekao je u N1 Studiju uživo.

Dodao je da bi se u energani obrađivao sav preostali otpad, uključujući toksični i netoksični otpad te mulj, a konačni je cilj, kaže, zatvoriti Jakuševec.

'Ako imamo energanu, nema potrebe za odlaganjem i zbrinjavanjem otpada koje je tako skupo. S energanom nema potrebe za odlaganjem, a dobivamo energiju koju možemo građanima prodavati po nižim cijenama', kazao je Klisović.

Hrvatska je pritom, podsjetio je, jedina članica Europske unije bez spalionice otpada, odnosno energane. Upravo zato Klisović smatra da Zagreb mora izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom koja uključuje CGO i energanu.

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