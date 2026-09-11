Klisović otkrio kada bi napokon mogao biti zatvoren Jakuševec

Gostujući u N1 Studiju uživo, SDP-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Joško Klisović, s Hanan Nanić razgovarao je o problemu gospodarenja otpadom u Zagrebu i planovima za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i energane. Kaže da su studije o energani završene te da, prema informacijama koje je neformalno dobio, pokazuju pozitivne rezultate kada je riječ o utjecaju na okoliš i zdravlje ljudi te ekonomskoj isplativosti.

Prema njegovim riječima, CGO bi trebao biti dovršen do 2028. godine, a 'nekoliko godina nakon toga' Zagreb bi trebao dobiti i energanu. Klisović ističe da bi energana omogućila da se preostali otpad nakon sortiranja i kompostiranja ne odlaže, nego pretvara u energiju.

'Mi ćemo to realizirati', istaknuo je Klisović te dodao da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević to 'jako gura'.