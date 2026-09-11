u pomoć stižu dodatne snage

VIDEO Teška noć pred vatrogascima: Požar na Braču i dalje bjesni

M.Či./Hina

11.09.2026 u 20:21

Požar na Braču vidljiv je i iz Splita
Požar na Braču vidljiv je i iz Splita Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Požar koji je izbio u četvrtak navečer između Ložišća i Grabovice na otoku Braču i dalje je aktivan, a gašenje otežava jak vjetar, doznaje se od vatrogasaca

Požar gase vatrogasne snage s Brača i iz Splitsko-dalmatinske županije, a vatrogascima su danas pomagala dva Air traktora i pet kanadera, izvijestila je u petak predvečer Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

"Najviše posla imamo na južnoj strani požarišta. Objekti za sada nisu ugroženi, a vatrogasci aktivno rade na gašenju i saniranju požarišta", rekao je vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te istaknuo da su angažirane dodatne snage s kopna iz Operativnog područja Omiš i Trogir te Intervencijska vatrogasna postrojba Split.

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Kovačević je rekao Hini da je u kasnim poslijepodnevnim satima požar intenzivan na jugoistočnom dijelu požarišta te gašenje otežava jak vjetar.

'Trenutačno pokušavamo odmaknuti požar od pastirskog mjesta, na terenu je 100 vatrogasaca iz svih mjesta s otoka i Splitsko-dalmatinske županije. U zraku su kanaderi i air tractori koja s nama pokušavaju staviti požar pod kontrolu', rekao je za Dalmatinski portal glavni brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.

Prva dojava o požaru vatrogascima je stigla u četvrtak nešto poslije 23 sata. Vatrogasci su se cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati brojne objekte. 

Vatrom je uglavnom zahvaćena borova šuma, a trenutačna procjena izgorene površine je oko 1500 hektara.

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