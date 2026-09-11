Psihijatar otkrio što stoji iza napada u školi: 'Nije lako imati 15 godina...'

Komentirajući napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi, Ivo Urlić je istaknuo kako tijekom puberteta mladi razvijaju svoju osobnost te je tu bitno u obitelji stvoriti ambijent sazrijevanja
Teški napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi zgrozio je javnost, a javlja se i pitanje zašto adolescenti ne mogu sagledati posljedice svojih postupaka. Gostujući u Dnevniku HRT-a, neuropsihijatar Ivo Urlić rekao je novinaru Branku Nađvinskom da je pubertet razdoblje u kojem mladi tek razvijaju sposobnost kontrole reakcija.
'To su godine kada zapravo od djeteta postajemo mladić ili djevojka, kada život ključa u nama, a onda ključa i oko nas. Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima stvoriti ambijent u kojemu će dijete tijekom sazrijevanja učiti kako jednog dana postati zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i zaustavljati sebe u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim', rekao je Urlić navodeći da 'nije lako imati 15 godina', prenosi hrt.hr.
Dodao je i da uz obitelj i cijela društvena atmosfera utječe na mlade, a istaknuo je da u današnjem društvu vidimo dezorganizaciju i gubitka osjećaja za granice i etiku. K tome je upozorio i na nasilne sadržaje.
'Igrice nas vode u agresivnost, isto tako nas vode u agresivnost serije, filmovi i brojne vijesti kojima smo svjedoci. Ratovi plamte na sve strane i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno s obitelji i školskim ustanovama trebamo voditi računa, jer svi mi djelujemo na većoj ili manjoj skali u oblikovanju socijalne atmosfere u kojoj plivamo kao ribe u vodi', rekao je neuropsihijatar.
Moramo educirati obitelji
U samoj psihijatriji, naveo je kako je poznato da se identitet formira imitiranjem, zatim prepoznavanjem i imenovanjem i kroz te procese mladi počinju doživljavati sebe i svoju okolinu.
'Onda se polako ti elementi koje prepoznajemo ugrađuju u temelje našeg shvaćanja sebe, okoline i cijeloga svijeta oko nas. Tako da je taj imitativni moment neobično važan i mislim da se on na neki čudan način prešućuje, jer svi znamo koliko smo podložni utjecajima sa strane, pa ma kako oni ozbiljni ili potpuno banalni bili', rekao je Urlić.
Stoga ističke kako sve ima svoje korijenje i upravo je postavljanje granica ključna stvar u zaustavljanju ovakvih događaja.
'Mislim da je važno da educiramo obitelji, da vrijednosti granica, strukture obitelji i poštovanja starijih prema mlađima, a ne samo mlađih prema starijima, imaju temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice', ustvrdio je Urlić.