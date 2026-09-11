Psihijatar otkrio što stoji iza napada u školi: 'Nije lako imati 15 godina...'

Komentirajući napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi, Ivo Urlić je istaknuo kako tijekom puberteta mladi razvijaju svoju osobnost te je tu bitno u obitelji stvoriti ambijent sazrijevanja

Teški napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi zgrozio je javnost, a javlja se i pitanje zašto adolescenti ne mogu sagledati posljedice svojih postupaka. Gostujući u Dnevniku HRT-a, neuropsihijatar Ivo Urlić rekao je novinaru Branku Nađvinskom da je pubertet razdoblje u kojem mladi tek razvijaju sposobnost kontrole reakcija. 'To su godine kada zapravo od djeteta postajemo mladić ili djevojka, kada život ključa u nama, a onda ključa i oko nas. Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima stvoriti ambijent u kojemu će dijete tijekom sazrijevanja učiti kako jednog dana postati zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i zaustavljati sebe u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim', rekao je Urlić navodeći da 'nije lako imati 15 godina', prenosi hrt.hr.

Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL







+34 Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Dodao je i da uz obitelj i cijela društvena atmosfera utječe na mlade, a istaknuo je da u današnjem društvu vidimo dezorganizaciju i gubitka osjećaja za granice i etiku. K tome je upozorio i na nasilne sadržaje. 'Igrice nas vode u agresivnost, isto tako nas vode u agresivnost serije, filmovi i brojne vijesti kojima smo svjedoci. Ratovi plamte na sve strane i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno s obitelji i školskim ustanovama trebamo voditi računa, jer svi mi djelujemo na većoj ili manjoj skali u oblikovanju socijalne atmosfere u kojoj plivamo kao ribe u vodi', rekao je neuropsihijatar.