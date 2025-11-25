Amerikanci poslali upozorenje: 'Situacija je opasna'

Nekoliko međunarodnih zrakoplovnih tvrtki otkazalo je svoje letove iz Venezuele posljednjih dana nakon što je američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) upozorila velike zrakoplovne tvrtke na "potencijalno opasnu situaciju" prilikom leta iznad zemlje.

IATA, koja predstavlja oko 350 zračnih kompanija, kritizirala je potez vlasti Venezuele, upozorivši da će ta odluka "dodatno smanjiti povezanost s tom zemljom, koja je već ionako najmanje povezana zemlja regije".

Ranije u ponedjeljak, španjolski prijevoznik Air Europa izjavio je da obustavlja svojih pet tjednih letova između Madrida i Caracasa "dok uvjeti ne dopuste" njihov nastavak. Airline Plus Ultra također je obustavio istu rutu, izvijestili su španjolski mediji.

Tijekom vikenda, španjolski prijevoznik Iberia izjavila je da obustavlja i svoje letove za Venezuelu, pridružujući se drugim zrakoplovnim kompanijama poput brazilskog Gola, kolumbijske Aviance i TAP Air Portugala.

Glasnogovornik Iberije rekao je u ponedjeljak da će obustava trajati najmanje do 1. prosinca. Turkish Airlines otkazao je letove do petka.