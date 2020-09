Škare Ožbolt: I predsjednik i premijer su na neki način u pravu

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je jutros aferu Janaf, poručivši da istražno povjerenstvo u Saboru ne bi ništa riješilo. 'Otkad sam ja u politici od 90-ih, niti jedno istražno povjerenstvo nije raspetljalo ništa, pogotovo u Saboru. To je zgodno za osnovati, nešto reći, oko toga stvoriti medijsku pažnju i na tome sve završava', smatra ona

'Treba vidjeti što treba mijenjati u zakonu, a i kada je riječ o odnosu i sukobu riječima i stavovima - nazovimo to sukobom predsjednika i premijera koji su na neki način i jedan i drugi u pravu. Premijer jer poštuje zakone, a predsjednik jer ukazuje na problem. Na saborskim zastupnicima bi bilo da jednostavno sagledaju sve stvari i da se nađe rješenje za ovakve situacije, kada se s osobom koja je pod mjerama rade izvidne radnje', kazala je Škare Ožbolt za N1.

'Ne mislim da bi trebali dobiti uvid u izvidne radnje, to nikako. Ali neku ograničenu informaciju da je riječ o osobi koja je suspektna, kontaminirana, mislim da da. U ovom slučaju zakonske mogućnosti ne postoje', dodala je.

Kada bi do takvog nečeg došlo s ovakvim zakonom, upozorava bivša ministrica, to bi bilo odavanje tajne.

'Kada bi se to pod ovim zakonom dogodilo, to bi bilo odavanje tajne. A to je kazneno djelo. Mora se naći neki mehanizam', zaključuje Škare Ožbolt.