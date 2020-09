Malenica: Milanović stvara negativnu sliku o čitavom nizu institucija. To je neprihvatljivo

Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica rekao je da ne poznaje Dragan Kovačevića i da nije bio u 'Klubu'

Govoreći o slučaju Janaf rekao je kako se radilo o izvidima te da uski krug ljudi u policiji i DORH-u zna za te aktivnosti.

'0Ovdje vidimo da se radilo o godinu dana. Otkrivanje podataka iz tih izvida predstavljalo bi kazneno djelo. Ja mislim da tu nije više od desetak ljudi koji su bili uključeni u to. Dajući nekome podatke o tome da se prati nekoga dovelo bi do kompromitacije postupka. Ja sam saznao to jutro kad je došlo do uhićenja', istaknuo je Malenica.

Na pitanje je li normalno da se za šefove državnih poduzeća, koji barataju ogromnom količinom novca ne rade provjere, odgovara:

'Što se tiče sigurnosnih provjera, imamo određenu državnu razinu sigurnosnih procjena. O tom pitanju se može raspraviti. Jedna od aktivnosti može biti i izmjena Zakona kojim se 2012,. baš u vrijeme Milanović, ukukinio sigurnosnu procjenu', kazao je Malenica.