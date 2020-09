Policija u Samoboru otkrila veću količinu gotovine povezane s aferom Janaf, sumnja se da ga je tamo pohranio Kovačević

Policija je u sklopu slučaja Janaf i uhićenja šefa Dragana Kovačevića, kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, tijekom utorka i srijede pretražila jedan objekt na području Samobora i u njemu pronašla više od milijun kuna u gotovini

Informacije o pronađenom iznosu, navodi dalje ovaj dnevni list, variraju od milijun do čak deset milijuna kuna. Jutarnji list nije uspio doznati niti tko je vlasnik objekta, a rečeno im je jedino da se ne radi o osobi iz bliže Kovačevićeve obitelji.

Kako je uopće policija došla do adrese tog objekta još je veća tajna, no izvjesno je da su nekako došli do takve informacije te su pretrage objekta potvrdile njihove sumnje - odnosno nađeno je mnogo novca.

U međuvremenu, u javnost isplivavaju informacije o famoznom 'klubu', mjestu gdje je Kovačević 11. studenoga prošle godine od poduzetnika Kreše Peteka navodno primio 1,9 milijuna kuna mita. Naime, otkriveno je da je na toj adresi u Slovenskoj 9 registrirano još nekoliko pravnih subjekata, a neki od njih imaju zanimljivu povijest.

>>>Pročešljali smo što točno rade tvrtke s adrese famoznog Kovačevićeva 'Kluba', a posebno je zanimljivo ono što nam je rekla dopredsjednica njegove udruge<<<

'Moram reći da me baš naljutilo kad sam od novinara ovih dana doznala da sam dopredsjednica udruge koju je 2016. godine Kovačević osnovao, i to bez da me o tome uopće obavijestio, te da nikada nismo održali niti jedan sastanak na tu temu', rekla je u srijedu Jutarnjem Vesna Trnokop Tanta, bivša predsjednica Uprave Janafa, koja se u registru udruga vodi kao dopredsjednica udruge HR+. Tu udrugu je, naime, na zagrebačkoj adresi Slovenska 9 registrirao Kovačević, koji je predsjednik udruge.

'Kad sam vidjela da udruga ima i statut te da je održana osnivačka skupština, još sam se više uzrujala. Sjećam se samo da mi je 2016. Kovačević jednom prilikom predložio da registriramo udrugu koja bi promovirala povezivanje akademske zajednice i gospodarstva, ali nikad me nije informirao da je udrugu zaista i registrirao', kaže Trnokop Tanta koja je, kaže, već poduzela pravne radnje da se njezino ime makne iz registra. Pitali smo je li ikad možda bila u prostorijama na adresi na kojoj je udruga registrirana i na kojoj je Kovačevićev 'klub'u kojem je okupljao političku i gospodarsku elitu, odgovorila je da nije. 'U posljednje četiri godine Kovačevića sam vidjela možda četiri puta', prisjetila se Trnokop Tanta.