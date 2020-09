Čačić: Kovačević je bio jedan od najsposobnijih ljudi u javnom sektoru, napravio je mirovinsku reformu. Druženja u klubu bila su skromna

Prema Zakonu o kaznenom postupku ni predsjednik, ni premijer, ni ministar unutarnjih poslova nisu osobe koje trebaju imati saznanja da se provode posebne dokazne radnje. U zakonu piše da sve što se sazna u tim radnjama - ima se čuvati kao službena tajna. Samo osobe koje odlučuju o tome (državno odvjetništvo) i koje ih provode (policija) za njih imaju znati, izjavio je Otvorenom pravni stručnjak Mato Palić.

Ako premijer ili netko drugi za njih sazna, to znači da onaj koji ih je s tim upoznao - počinio kazneno djelo, dodao je Palić u emisiji Otvoreno na temu curenja podataka u izvidima afere Janaf i pitanja 'kako spriječiti korupciju u javnim nabavama. Na tvrdnje bivših predsjednika Stipe Mesića i Ive Josipovića da ih je SOA upozoravala uoči sastanaka s "kontanimiranim osobama" odgovorio je: 'Za istragu saznamo kad Rješenje o provođenju istrage postane pravomoćno. Postavlja se pitanje kako je predsjednik Milanović za neke stvari znao ako se radi o tajnim djelovanjima policije. Onaj tko mu je to rekao, nije mu to smio reći.'

'Janaf nije bilo koja tvrtka. Bi li u pitanje dolazilo znanje ili neznanje premijera o tome je li se provode istrage protiv prvog čovjeka Janafa - da se radilo o prodavanju nafte nekim zemljama pod sankcijama?', upitao je Peđa Grbin, član saborskog Odbora za pravosuđe (SDP).