Otišao profesor kojeg pamte generacije FER-ovaca: Preminuo Ljubo Marangunić

Rođen je 17. ožujka 1942. u Zagrebu. Diplomirao je na zagrebačkom Elektrotehničkom fakultetu, a potom se posvetio matematici. Magistrirao je 1975., a doktorirao 1986. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Prištini.

U znanstvenom radu najviše se bavio teorijom konačnih grupa i matematičkom analizom. Na FER-u je napredovao od asistenta do redovitog profesora na Zavodu za primijenjenu matematiku, a obnašao je i dužnost prodekana za nastavu. Studenti ga najviše pamte po kolegijima Matematička analiza 1 i 2, koje je godinama predavao na Elektrotehničkom fakultetu, potom i FER-u.

Kako ističu s fakulteta, njegova su predavanja bila zanimljiva, jasna i korisna, zbog čega je bio omiljen među studentima. Ni nakon umirovljenja nije prestao predavati. Kao vanjski suradnik još je 15 godina držao nastavu iz Matematičke analize i ostao povezan sa studentima i kolegama.

'Prijatelji, suradnici i kolege pamtit će profesora Marangunića ponajprije po njegovoj predanosti nastavničkom pozivu, nesebičnom zalaganju i dugogodišnjem pedagoškom radu', poručili su s FER-a. Zahvalili su mu na svemu što je tijekom desetljeća rada dao fakultetu i generacijama njegovih studenata.

Posljednji ispraćaj Ljube Marangunića održat će se u ponedjeljak 9. studenoga, u 12.40 sati u Velikoj dvorani zagrebačkog Krematorija.