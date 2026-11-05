TUŽNA VIJEST

Otišao profesor kojeg pamte generacije FER-ovaca: Preminuo Ljubo Marangunić

L. Š.

05.11.2026 u 19:06

prof. dr. sc. Ljubo Marangunić
prof. dr. sc. Ljubo Marangunić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: FER
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U 85. godini preminuo je Ljubo Marangunić, dugogodišnji profesor matematike na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Generacije studenata pamte ga po predavanjima iz Matematičke analize, a koliko je bio predan nastavi govori i to da je nastavio predavati još 15 godina nakon odlaska u mirovinu. Od njega se oprostio FER, na kojem je proveo gotovo cijelu akademsku karijeru

Rođen je 17. ožujka 1942. u Zagrebu. Diplomirao je na zagrebačkom Elektrotehničkom fakultetu, a potom se posvetio matematici. Magistrirao je 1975., a doktorirao 1986. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Prištini.

U znanstvenom radu najviše se bavio teorijom konačnih grupa i matematičkom analizom. Na FER-u je napredovao od asistenta do redovitog profesora na Zavodu za primijenjenu matematiku, a obnašao je i dužnost prodekana za nastavu. Studenti ga najviše pamte po kolegijima Matematička analiza 1 i 2, koje je godinama predavao na Elektrotehničkom fakultetu, potom i FER-u.

Kako ističu s fakulteta, njegova su predavanja bila zanimljiva, jasna i korisna, zbog čega je bio omiljen među studentima. Ni nakon umirovljenja nije prestao predavati. Kao vanjski suradnik još je 15 godina držao nastavu iz Matematičke analize i ostao povezan sa studentima i kolegama.

'Prijatelji, suradnici i kolege pamtit će profesora Marangunića ponajprije po njegovoj predanosti nastavničkom pozivu, nesebičnom zalaganju i dugogodišnjem pedagoškom radu', poručili su s FER-a. Zahvalili su mu na svemu što je tijekom desetljeća rada dao fakultetu i generacijama njegovih studenata.

Posljednji ispraćaj Ljube Marangunića održat će se u ponedjeljak 9. studenoga, u 12.40 sati u Velikoj dvorani zagrebačkog Krematorija.

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