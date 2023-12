Oštra rasprava stručnjaka: Je li rješenje za Jakuševec recikliranje ili spalionica?

Recikliranje je superiorno spaljivanju ili termičkoj obradi u svakom pogledu. Mislim da tu diskusije nema. Ne vjerujem da hrvatsko društvo ne može biti dobro u kružnom gospodarenju otpadom. Mi smo se na to obvezali pristupnim pregovorom EU. Znamo da Europa misli postati klimatski neutralni kontinent do 2050. godine', podsjetio je Dobrović u Dnevniku HRT-a.

Simončić je istaknuo da se ne odlučujemo za jednu od metoda, nego da moramo primjeniti obje. - Nije recikliranje ili termička obrada. To je oboje. Sve razvijene države koje imaju visok stupanj recikliranja i materijalne uporabe - imaju i termičku obradu. Ne možete sav materijal uporabiti. EK ima vrlo jasnu odrednicu, uzvratio je.

Gosti su se razišli i oko procesa reciklaže papira u Hrvatskoj. 'Energana za otpad je dio rješenja za Hrvatsku, možda više malih energana i postrojenja "waste to energy". Njemačka ima 720 takvih postrojenja. Kada bi mi to podijelili s 20, mi bi ih trebali imati barem 30, 40 ili 50', rekao je Simončić. Istaknuo je slučaj otoka Visa "jer se do Belišća ne isplati voziti stari papir", nego se, kako kaže "lokalno moraju rješavati stvari".