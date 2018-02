Osječani se opet voze u popularnom 'kolodvorcu'

Popularni tramvaj 'kolodvorac' nakon deset godina stanke opet vozi Osijekom. Treća je to nova/stara tramvajska linija koja će prometovati 29 puta radnim danom od središnjeg Trga Ante Starčevića do glavnog željezničkog i autobusnog kolodvora u Osijeku, a nedjeljom te linije neće biti

Inicijativu za ponovnim pokretanjem tramvajske linije koja će svakodnevno prometovati na relaciji središnji gradski trg – glavni željeznički i autobusni kolodvor pokrenula je stranka Aktivni nezavisni umirovljenici (ANU). Oni su naime zaprimili velik broj pritužbi mahom starijih Osječana koji su do kolodvora morali ići pješice.

Popularni 'kolodvorac', kako ga Osječani zovu, ukinut je 2009. godine, kada je uvedena druga linija od središnjeg Trga Ante Starčevića do Bikare, dijela u jugoistočnom dijelu Osijeka.

Kolodvorac će se okrenuti 29 puta radnim danom na svojoj liniji, počevši od 5.55 do 19.55 sati, a vozit će svakih 15 minuta. Subotom će biti 25 polazaka i to od 6.10 do 12.15 sati, dok ga nedjeljom neće biti, stoji na službenim stranicama GPP-a za red vožnje ove tramvajske linije.