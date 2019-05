Organizatori Hoda za život Zagreb: U centru Zagreba u subotu će biti obustavljen promet

Organizatori inicijative 'Hod za život' obavijestili su kako će u subotu od 10 do 13,30 sati biti obustavljen promet u centru Zagreba jer će sudionici, krenuvši od Zrinjevca, hodati preko Praške ulice do Trga bana Josipa Jelačića, zatim će se uputiti Ilicom i Mesničkom do Strossmayerova šetališta, pa Ćirilometodskom do Trga sv. Marka

Inicijativa se održava pod geslom 'Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj - nerođenu djecu!'. Organizatori su poručili sudionicima da su, osim zastava Hoda za život, dopuštene samo nacionalne zastave, a svaki pokušaj unošenja drugačijih zastava ili transparenata smatrat će se namjernim pokušajem diskreditiranja Hoda za život.