Možemo!, Nova ljevica i ORaH: Hod za život gazi ženska prava

Hod za život gazi ženska prava, uz istovremenu potporu države i crkve, a njime se i na dan izborne šutnje favoriziraju sve ekstremno desne političke opcije, upozorili su u petak kandidati za EU izbore koalicije platforme Možemo!, Nove ljevice i ORaH-a i pozvali birače da u nedjelju svojim hodom do birališta pobijede fundamentalizam

Uz transparent 'Hodaj do birališta, pobijedi fundamentalizam!' koji su razvili na Trgu svetog Marka i bana Jelačića, kandidati koalicijske liste pozvali su na konferenciji za medije birače da u nedjelju budu na 'pravoj strani povijesti'.

Dodala je i da njeno iskustvo pokazuje da su hrvatski građani i građanke puno otvoreniji nego što bi ovakvi 'hodovi' implicirali te da podržavaju vrstu života koji je otvoren, solidaran 'bez obzira na to kako izgledate, kome se molite i koga volite'.

'Predsjednica republike će danas primiti 'hodače', a nismo vidjeli da je, kada se radilo o ratifikaciji Istanbulske konvencije, zvala one koji su bili za ratifikaciju, iako je to bio program ove vlade.

'Želimo pozvati sve one koji su nam se na pravoj strani povijesti pridružili, da na toj pravoj strani budu i u nedjelju', dodala je kandidatkinja Sandra Benčić kazavši da su svi ljudi iz izborne koalicije uvijek bili na pravoj strani povijesti.

'Protestirali smo 2013. protiv referenduma o ustavnom definiranju braka, branili smo pravo naših sugrađanki i sugrađana na vlastiti jezik i pismo, ratifikaciju Istanbulske konvencije', kazala je dodavši da je hod do birališta u nedjelju hod za bolji život 'svih nas koji smo već rođeni'.

'U nedjelju svi mi koji želimo progresivnu Hrvatsku hodamo do birališta i biramo one koji će se zaista zalagati i jesu se zaista zalagali za to da Hrvatska postane normalna zemlja i da svi njeni građani budu jednaki', dodala je Benčić.

Nositelj liste Tomislav Tomašević istaknuo je da je isti takav Hod za život viđen prije dvije godine za lokalne izbore. Zaključio je da niti tada DIP nije reagirao tako to nije bilo očekivano niti ovaj put, ali da je jasno da se radi o promociji ekstremno desnih stavova i opcija prije izbora, čime su sve ekstremne desne opcije u povlaštenom položaju u odnosu na sve druge opcije.