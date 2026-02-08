Orešković o glorifikaciji Zvonka Bušića i Bojne Čavoglave: Mladima ispiru mozak

Saborska zastupnica Dalija Orešković javno je prozvala državne institucije zbog, kako tvrdi, dugotrajnog ignoriranja pojave i širenja ustaške simbolike u javnom prostoru, posebno kroz glazbene nastupe i javne poruke koje, prema njezinim riječima, utječu na mlade generacije.

U objavi na društvenim mrežama Orešković se osvrnula na nošenje crne majice s istaknutim zatvorskim brojem 03941158, koji se odnosi na Zvonko Bušić, osuđenog u SAD-u zbog otmice putničkog zrakoplova 1976. godine i postavljanja bombe u New Yorku, pri čijem je deaktiviranju poginuo američki policajac. Bušić je u zatvoru proveo 32 godine.

Zastupnica navodi kako se Bušića danas dijelu mladih predstavlja kao simbol domoljublja i idealizma, što smatra duboko problematičnim i opasnim za društvo. Posebno problematizira povezanost Bušića s emigrantskom organizacijom Otpor, koju je osnovao Vjekoslav Luburić.

Kritika javnih nastupa i poruka

Orešković u objavi izravno spominje pjevača Marko Perković Thompson, navodeći kako se kroz njegove nastupe, ikonografiju i poruke relativizira značenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” te promovira, kako tvrdi, iskrivljena slika povijesti i domoljublja.

Kao primjer navodi pjesmu Bojna Čavoglave, za koju smatra da je postala simbol aktualnog političkog trenutka i, kako ističe, nemoći vlasti da se jasno odredi prema povijesnim simbolima povezanim s NDH.

Prema njezinim riječima, takvi nastupi i poruke dovode do “ispiranja mozga mladih”, pri čemu se, kako tvrdi, nameće teza da je Domovinski rat „nulta točka“ hrvatske povijesti, dok se razdoblja prije toga, osobito antifašistička tradicija, potiskuju ili reinterpretiraju.

Poziv institucijama na reakciju

Orešković smatra da je odgovornost na državnim institucijama da jasno reagiraju i zaštite ustavne vrijednosti Republike Hrvatske. Ističe kako je u temeljima Ustava već definirano vrijednosno uporište države, koje je, prema njezinom stajalištu, nespojivo s ustaškom simbolikom i pozdravima.

“Šutnja institucija i društva u cjelini postaje prešutno pristajanje na reinterpretaciju povijesti i identiteta države”, poručuje Orešković, dodajući kako se time, po njezinu mišljenju, otvara prostor za rehabilitaciju ideologija koje su u suprotnosti s temeljnim vrijednostima moderne Hrvatske.