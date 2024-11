Orbanov čovjek ipak dobiva zeleno svjetlo? Izgleda da je otvoren put za novi saziv EK

Za 19 saslušanih kandidata glasale su stranačke grupacije koje tradicionalno čine većinu u Europskom parlamentu - Europska pučka stranka, socijaldemokrati, liberali i zeleni. Njima su se pridružili i zastupnici tvrde desnice iz Europskih konzervativaca i reformista, koji su inače u srpnju glasali protiv reizbora Ursule von der Leyen za predsjednicu Komisije.

Kooperativnost ECR-a tumači se njihovom željom da ne naštete jedinom predloženom kandidatu za člana EK iz njihovih redova Raffaelu Fittu, koji je predložen za izvršnog potpredsjednika za koheziju i reforme i koji dolazi iz stranke Braća Italije premijerke Giorgije Meloni.

Socijaldemokrati su od samog početka prijetili da neće podržati tvrdog desničara na mjestu izvršnog potpredsjednika i tražili da bude obični povjerenik.

Europska pučka stranka je odgovorila da neće podržati Španjolku Teresu Riberu iz Socijalističke radničke stranke (PSOE) koja je predložena za izvršnu potpredsjednicu za zelenu tranziciju i tržišno natjecanje, što je druga najjača pozicija nakon predsjednice EK, ako ne prođe Fitto za izvršnog potpredsjednika.

Sada su socijalisti odustali od zahtjeva da se Fittu oduzme naslov izvršnog potpredsjednika i prihvatili da se o preostalih sedmero glasa u paketu, a zauzvrat su dobili da EPP glasa za Riberu. Slučaj Olivéra Várhelyia, dosadašnjeg povjerenika za proširenje koji je u novoj EK predložen za povjerenika za zdravstvo i dobrobit životinja, poseban je i on je jedini od običnih povjerenika koji je poslan na popravni.

Od njega je nakon saslušanja zatraženo da odgovori na nekoliko pisanih pitanja, što je i učinio, no i dalje se odugovlačilo s ocjenom njegova nastupa te je i on upao u paket zajedno sa izvršnim potpredsjednicima.

Većina stranaka tražila je da se o Varhelyiu odlučuje u paketu s izvršnim potpredsjednicima, ali su socijalisti to odbili. Međutim, problem s Varhelyiem je u tome što bi mađarski premijer Viktor Orban mogao otezati s imenovanjem novog kandidata ako on bude odbijen, a to bi onda moglo dovesti do daljnje odgode izglasavanja nove EK.