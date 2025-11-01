Orban 'poklopio' Tuska: 'Neka gleda svoja posla'

Mađarski premijer Viktor Orban uputio je oštru kritiku poljskome kolegi Donaldu Tusku poručivši mu da je Poljsku 'pretvorio u vazala Bruxellesa' te da mu je, umjesto da kritizira Mađarsku, bolje da 'gleda svoja posla'

Mađarski premijer Viktor Orban u subotu je na društvenoj mreži X uputio oštru kritiku poljskom premijeru Donaldu Tusku kojeg je optužio da je 'pokrenuo još jedan napad na Mađarsku', i to nakon što je Tusk ranije ovog tjedna implicitno izjavio da je je Mađarska 'nisko pala' zbog korupcije i Orbanovih pokušaja za izgradnjom autoritarnog režima.

'Znate, ne želim imenovati ovu zemlju jer je članica EU i NATO-a. Ali riječ je o bivšoj komunističkoj zemlji koja je 1989. stajala puno bolje od Poljske. Danas je ta zemlja pala nisko', ustvrdio je Tusk i dodao da je glavni razlog toga mađarski premijer Orban. 'Moj dugogodišnji prijatelj Viktor Orban, nekada proeuropski liberalni demokrat, odjednom je odlučio da bi bilo bolje izgraditi autoritarni model donekle po uzoru na Rusiju. Čini se da ga u posljednje vrijeme fascinira Moskva', kazao je Tusk, prenosi UATV.

Prime Minister @donaldtusk has launched another attack against Hungary.



He is doing this because he is in big trouble at home. His party lost the presidential election, his government is unstable, and he is trailing in the polls. Together with @ManfredWeber, he has become one of… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 1, 2025

Orban mu je, stoga, odgovorio na X-u. 'Premijer Donald Tusk pokrenuo je još jedan napad na Mađarsku. To čini jer je u velikim problemima kod kuće. Njegova stranka izgubila je predsjedničke izbore, vlada mu je nestabilna, a on zaostaje u anketama. Zajedno s Manfredom Weberom, postao je jedan od najglasnijih ratnih huškača u Europi. No, njegova ratna politika propada: Ukrajini ponestaje europskog novca, a poljski narod je umoran od rata. Ne može promijeniti kurs jer je Poljsku pretvorio u vazala Bruxellesa', napisao je Orban i dodao da kritiziranjem Mađarske Tusk želi odvratiti pažnju od domaćih problema te da je to 'tužno'.