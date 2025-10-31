Orban: Europa se igra s vatrom i želi rat, samo jedna velika sila želi mir

Orban današnju situaciju uspoređuje s onom neposredno prije početka Prvog svjetskog, zbog čega je optužio europske čelnike koji se 'igraju s vatrom'.

'Ako tražimo obrasce iz prošlosti, javljaju se dvije analogije: jedno je razdoblje prije Drugog svjetskog rata, kada je Hitler napredovao i nitko nije imao hrabrosti da ga na vrijeme zaustavi; a druga je bila predvečerje Prvog svjetskog rata, kada su svi stvarno nešto željeli, ali nitko nije želio veliki rat, a onda se ipak dogodio', rekao je.

'Izgovaraju se rečenice koje ne biste vjerovali. Na sastancima na visokoj razini govori se o naoružavanju Njemačke ili kad Ursula von der Leyen kaže da moramo biti spremni za rat u roku od pet godina', poručio je.

Prema Orbanu, Europa 'tetura' prema ratu, pa Mađarska sada mora stati na stranu mira

'Europa želi rat, iako su Rusi već došli do točke prihvaćanja primirja', naglasio je. Osim europskih čelnika još samo Ukrajinci žele ratovati, ali oni, prema riječima mađarskog premijera, vode domoljubni rat pa je to shvatljivo.

Međutim, sada Amerika ne želi ratovati, pa čak je i Rusija došla do točke, tvrdi on, da bi bila spremna sklopiti primirje ili mir pod određenim, sada već dobro poznatim uvjetima. Europa, s druge strane, i dalje želi financirati rat u Ukrajini, iako se, kaže, vara svatko tko vjeruje da se u tom ratu može postići vojna pobjeda.

Novinar je sugerirao da Europska unija komunicira da želi mir, na što ga je Orbán prekinuo rekavši da 'ne govore istinu'.

'Tko želi mir, mir stvara, ostavimo bajke iza sebe, nismo djeca. Trenutno postoji samo jedna velika sila na svijetu koja želi mir, a to su Sjedinjene Američke Države', poručio je Orban.

Smatra da je najvažnija prepreka američkim mirovnim pokušajima Koalicija voljnih: 'Spremni su poslati druge u rat u kojem umiru, jer naravno da neće ići'.

'U međuvremenu, možemo vidjeti da se u Europi, primjerice u Slovačkoj ili Češkoj, formiraju vlade koje se zalažu za mir, a očekuje se da će se taj trend nastaviti', kazao je i dodao da se Mađarska mora potuditi da u raspravi između SAD-a i Europe, pobijede Amerikanci jer se oni zalažu za mir. Isto, kaže, želi i Vatikan.