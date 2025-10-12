Orbán opet prkosi EU: 'Ne želimo imati veze s tim. Nećemo plaćati tuđi rat!'

Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je da je Budimpešta pokrenula nacionalnu peticiju kako bi prikupila potpise protiv “ratnog plana” Europske unije za financiranje ukrajinskog ratnog napora.

'Prije nekoliko tjedana u Kopenhagenu predstavljen je briselski ratni plan: Europa plaća, Ukrajinci se bore, a Rusija će na kraju biti iscrpljena. Nisu nam rekli koliko će to koštati ni koliko će trajati', napisao je Orbán na Facebooku najavljujući pokretanje peticije. 'Ne želimo imati veze s tim' 'U Danskoj sam jasno rekao: ne želimo imati nikakve veze s tim', nastavio je Orbán, dodavši da će se peticija pokušati proširiti na 'svaki grad i svako selo' u zemlji. Orbán, koji se smatra najotvorenijim proruskim čelnikom unutar EU održava bliske veze s Kremljem, više je puta blokirao ili odgađao vojnu pomoć Ukrajini te ponavljao narative Kremlja.

Od početka ruske invazije velikih razmjera, Budimpešta je više puta osuđivala planove EU-a za pružanje financijske pomoći napadnutoj zemlji. Orbán je također predvodio pokušaje blokiranja sankcija protiv Moskve i kritizirao planove EU-a za smanjenje ovisnosti o uvozu ruskog plina.

Orbánova peticija, uz sve oštriju retoriku prema Ukrajini, uklapa se u njegovu anti EU i nacionalističku poruku uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj 2026. godine. Posljednjih mjeseci Orbán se protivi pristupanju Ukrajine Europskoj uniji, tvrdeći da bi to prisililo Mađarsku da preuzme ukrajinske terete, uključujući rat s Rusijom.

