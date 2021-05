Optimistična koordinatorica HZJZ-a: 'Sve prijavljene cijepit ćemo dok trepneš okom'

Koordinatorica za cijepljenje HZJZ-a Marija Bubaš gostovala je na RTL-u. Ustvrdila je da platforma trenutno radi bez problema

'Da platforma funkcionira. To je toliko reciklirana tema da više ne znam što bih rekla osim da ponovnim što sam rekla i jučer, a i sada. Fokus je potrebno vratiti na najbitniji segment života i najvažniji javnozdravstveni interes, a to je cijepljenje. I to je ta činjenica koja biva prikrivena sa ovom šumom informacija koje su, možda, građanima zanimljive, ali za njihov život i očuvanje života i zdravlja i povratak na staro, što bismo svi htjeli i ponavljamo kao mantru godinu i pol dana, cijepljenje je znatno manje rizično od zaraze Covidom-19. Cjepivo je najbitniji i najbrži i najsigurniji povratak na staro', izjavila je Bubaš za RTL .

Istaknula je da postoji nekoliko kanala za prijavu za cijepljenje. 'Svi su aktivni i niti jedan ne isključuje drugi. Hrvatska je, za razliku od nekih nama ne tako dalekih zemalja koje su članice EU, dobro odmaknula u cijepljenju rizičnih skupina. I dok se nama neki uzori trenutno cijepe dob 70+, mi smo završili tu drugu fazu. U kontaku sa kolegama na terenu i županijskim zavodima danas sam doznala da je druga faza na izlazu, a neki su s njom i završili i kreću cijepiti treć fazu, znači radno-aktivne i mlađe dobne skupine', rekla je Bubaš.

Imali smo dnevni rekord od 40 tisuća cijepljenja u četvrtak. Koliko bi mogli i trebali da procijepimo više od polovice stanovništva do kraja lipnja?

'Odgovor na to pitanje je matematički jednostavan, ali baš i nije tako jednostavan. To je nekakvih novih oko milijun cijepljenja, ali moramo računati da određeni broj ljudi mora primiti i drugu dozu. Nešto je malo kompliciraniji izračun, ali mi ćemo to stići ako budemo imali dovoljno ljudi koji su zainteresirani. Nije problem cijepiti one koji su prijavljeni. I to će se ostvariti dok trepneš okom', izjavila je Bubaš.