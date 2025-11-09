HAK JAVLJA

Oprez za volanom: Dvije prometne nesreće usporavaju promet na autocestama

B. S. / Hina

09.11.2025 u 09:26

Prometna nesreća (ilustracija)
Prometna nesreća (ilustracija) Izvor: Cropix / Autor: Robert Fajt/CROPIX
Zbog prometne nesreće na autocesti A6 na izlaznom kraku čvora Orehovica u smjeru Rijeke, te nesreće na autocesti A4 između čvorova Ludbreg i Varaždin u smjeru Zagreba vozi se otežano i uz ograničenja, upozoravaju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, uz povremeno pojačan promet na gradskim cestama i pojedinim graničnim prijelazima.

Povremene kolone i zastoji mogući su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka (A7) u oba smjera.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima.

