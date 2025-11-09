Oprez za volanom: Dvije prometne nesreće usporavaju promet na autocestama

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, uz povremeno pojačan promet na gradskim cestama i pojedinim graničnim prijelazima.

Povremene kolone i zastoji mogući su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka (A7) u oba smjera.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima.