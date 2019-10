Oporbu zanima što će biti s povlaštenim mirovinama, ministar odgovara: Stečena prava su stečena prava i zadiranje u njih nije moguće

Iako je Vlada iz saborske procedure povukla dio zakona koji se tiču mirovinske reforme, u Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, kojima se dobna granica za odlazak u mirovinu spušta na 65 godina života

'Mi smo u mandatu povećali mirovine za 11, 7 posto, najniže mirovine za 15 posto. Ono što činimo je, potičemo dugi ostanak u svijetu rada, a to dovodi do većih mirovina', odgovorio mu je Aladrović.

SDP-ovog Joška Klisovića zanimalo je hoće li se moći raditi i nakon 65. godine ako to radnik želi. Naime, to je bila intencija Vlade, no zakoni koji uređuju to pitanje su jučer povučeni iz procedure.

'Mi smo do sada izražavali nedvojbeni stav po ovom pitanju tako da mislim da stavove Vlade RH znate. Ali još jednom napominjem, ovo su pitanja o kojima moramo povesti širu javnu raspravu. Smatramo da kroz zakone o radu možemo unaprijediti još određene nekakve dodatne dijelove radnog zakonodavstva i siguran sam da ćemo kroz tu raspravu koja će se dogoditi u kratkom roku iznjedriti najbolja rješenja vezano za radna zakonodavstva', odgovorio je Aladrović.

Mostovog Nikolu Grmoju zanimalo je kada će se Vlada pozabaviti pitanjem povlaštenih mirovina, na koje se izdvaja oko 8 milijardi kuna.

'Imamo 13.000 mirovina iz NOB-a. Kad ćemo krenuti u reviziju? Prvo s NOB-om, a onda s lažnim braniteljima, koji obezvrjeđuju prave branitelje i Domovinski rat. Kad ćete krenuti? Što je ne dirate partizane? Ili ste i vi za bravara', upitao je Grmoja.

Aladrović kazao je da mirovine ostvarene po posebnim propisima dolaze na red nakon što se uredi opći sustav. 'Stečena prava su stečena prava i zadiranje u njih nije u ovom trenutku moguće', kazao je Aladrović, dodavši da se te mirovine isplaćuju iz općih prihoda proračuna.