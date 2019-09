Oporba stala u obranu GONG-a zbog Šuice, Sanader uzvraća: Izvršni tajnik SDP-a bio je direktor GONG-a

'GONG je produžena ruka SDP-a', optužba je koju je jučer iznio premijer Andrej Plenković, a sve zbog toga što je ta udruga propitivala imovinu kandidatkinje za potpredsjednicu Europske komisije Dubravke Šuice. Nije dugo trebalo čekati da stignu reakcije

Podsjetio je da se pitanje porijekla njene imovine postavljalo već ranije, pa i na njenom saslušanju na saborskom Odboru za europske poslove. 'Njen odgovor je, najblaže rečeno, smiješan jer je zanimljivo da je njenoj obitelji krenulo upravo kada je postala gradonačelnica Dubrovnika. Dokažite porijeklo imovine i sve će biti čisto. I nemojte za pitanje koje je u modernoj i demokratskoj državi apsolutno normalno da bude postavljeno, kriviti one koji su ga postavili nego odgovorite. Hrvatski mediji o tome su pisali godinama i vrlo jednostavno - sjeo sam za računalo, 'proguglao' i nakon dvadseteak minuta imao sve informacije koje su mi bile potrebne za postaviti to pitanje', kazao je Grbin.

SDP-ov zastupnik kaže da je GONG reagirao i propitivao primjerice Zakon o referendumu kada je on bio predsjednik Odbora za Ustav u vrijeme Milanovićeve vlade. ulazio je s njima u konflikte, kaže, ali nikada mu nije palo na pamet prozivati ih ili ih optuživati da su trbuhozborci HDZ-a. 'Zanimljivo je da je Plenković reagirao na GONG, a nije reagirao na neke druge nevladine organizacije. Nikada ga nisam čuo da je na sličan način reagirao da udrugu U ime obitelji ili HVIDR-u koja već danima napada jednog saborskog zastupnika i pripadnike srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Plenkoviću to nikada nije palo na pamet pitati čiji su oni trbuhozborci', poručio je Grbin.

GONG mu je, dodaje, kada je bio predsjednik Odbora 'išao na živce', ali nije reagirao jer su oni samo radili svoj posao. 'Njihov posao je reagirati kada vide da se nešto događa, nisu uvijek u pravu, ali moraju to činiti jer ako nemamo one koji će paziti kako se vlast ponaša, završit ćemo u nećemo što ne želimo, a to je diktatura, autokracije, korumpirana država', kazao je Grbin.

Na plenkovićeve riječi reagirao je i HSS-ov Krešo Beljak. 'GONG je trbuhozborac i produžena ruka HSS-a. Jer smo mi predložili zakon i tražili da se imovina svih političara provjeri. Uvjeren sam da bi u proračun nakon toga leglo nekoliko milijardi, a prva na provjeri bila bi Šuica', kazao je Beljak.

Upitan slaže li se s time da je GONG lijeva udruga, poručuje: 'to je udruga koja postavlja neugodna pitanja ljudima na vlasti'. Jedno od tih neugodnih pitanja, poručio je Beljak, je i to otkud srednjoškolskoj profesorici poput Šuice milijunska imovina. 'Da netko dođe do toga mora biti broker, raditi na Wall Streetu ili biti stečajni upravitelj Agrokora', zaključuje Beljak.