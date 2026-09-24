Izbori za novi saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji: Prva lista već prikupila potrebne potpise

Vojnić je prikupljanje potpisa ocijenila pokazateljem da su njezini sunarodnjaci u Srbiji inicijativu shvatili kao zajednički projekt.

„Bilo je potrebno oko 223 potpisa da bismo predali kandidaturu, a mi smo tijekom večeri i današnjeg prijepodneva skupili 517“, rekla je Jasna Vojnić uoči odlaska u Beograd, dodajući da su pojedini pripadnici hrvatske zajednice na potpis čekali i više od dva sata.

„Ovo nije ničija osobna kandidatura, niti kandidatura jednog malog tima ljudi, niti samo 23 vijećnika, nego naša zajednička priča“, rekla je.

Dodala je da je Hrvatska nacionalna vizija tijekom protekla dva mjeseca, predstavljajući svoju platformu, naglašavala potrebu zajedničkog djelovanja hrvatske zajednice.

„Dobili smo veliku potporu, ali tek nam sad predstoji kampanja“, rekla je Vojnić.

Potpisi su prikupljeni u Subotici, Sonti i Bačkom Monoštoru, mjestima u kojima žive veće zajednice Hrvata.

Jasna Vojnić je aktualna predsjednica HNV-a i saborska zastupnica HDZ-a iz Srbije, a na predstojećim manjinskim izborima bori se za novi četverogodišnji mandat na čelu zastupničkog tijela hrvatske zajednice.

Osim Vizije, sudjelovanje u izborima za Vijeće službeno je najavila inicijativa „Složno za HNV“, koju vodi hrvatska udruga kulture „Matija Gubec“ iz sela Tavankut.

Oni su tijekom prethodne večeri prikupili stotinjak potpisa potpore i nastavit će ih prikupljati.

Najavljeno je da će na izborima sudjelovati i do sada nepoznata izborna platforma „Savez Hrvata Vojvodine“, no nema službenih informacija niti drugih objava o tijeku postupka prikupljanja potpisa potpore.

Za hrvatsku nacionalnu manjinu, koja će svoje predstavnike u HNV-u prvi put birati na neposrednim izborima - glasanjem na biračkim mjestima, potrebno je prikupiti najmanje jedan posto birača upisanih u poseban birački popis, odnosno oko 220 potpisa.

RIK je objavio da se izborne liste trebaju predati najkasnije 23. listopada.

Biračko pravo na predstojećim manjinskim izborima ima oko 25.000 pripadnika hrvatske zajednice koji su upisani u poseban birački popis Hrvata u Srbiji.

HNV je predstavničko tijelo ove zajednice u području kulture, obrazovanja, informiranja i službene uporabe materinskog jezika.