HND upozorava na politički utjecaj na HRT i Hinu: Novi zakon trebao bi unaprijediti medijske slobode

Predsjednica Europske federacije novinara i Sindikata novinara Hrvatske (SNH) Maja Sever ocijenila je kako aktualni izbor glavnog ravnatelja HRT-a nije u skladu s Europskim aktom o medijskim slobodama (EMFA) koji je na snazi u Hrvatskoj od kolovoza prošle godine.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko naglasio je kako se okruglim stolom otvara rasprava s svim važnim pitanjima koja se tiču novinarskih i medijskih sloboda, a podsjetio je i da su u izvještaju Europske komisije o vladavini prava navedeni brojni problemi na koji HND i druge organizacije više godina upozoravaju. Zovko je pritom istaknuo izbor upravljačkih tijela javnih medijskih servisa – HRT-a i Hine ocijenivši kako hrvatski model nije u skladu s europskim zakonodavstvom.

''Važno je naglasiti da je stav i SNH i HND-a da se izbor ravnatelja ne vodi prema onome što nam prepisuje EMFA. Bez obzira što EMFA ne ide u detalje, jasno govori da izbor upravljačkih tijela treba biti neovisan od politike. Mi smatramo da to nije tako'', kazala je Sever. Naglasila je i moguće daljnje korake strukovnih novinarskih organizacija.

''Bez obzira što i premijer Plenković i Ministarstvo kulture i medija ističu da je sve usklađeno s Europskim zakonom o medijskim slobodama, osobno i sindikalno smatram da nije i da ima prostora i za mehanizam prijave i tužbe zbog kršenja obveza implementacije EMFA-e'', kazala je Sever. Naglasila je i kako je Ministarstvo kulture i medija najavilo donošenje novog zakona o medijima i zakona o HRT-u do kraja godine.

''Moje pitanje jest - zbog čega danas pratimo izbor za glavnog ravnatelja HRT-a, kada je jasno naznačeno od Vlade i ministarstva da će se zakon o HRT-u mijenjati'', kazala je Sever.

Ravnatelj Agencije za medije Josip Popovac, odgovarajući na upit bi li Vijeće za medije kao medijski regulator trebalo nadzirati izbor ravnatelja HRT-a, kazao je da se u ovom trenutku treba držati sadašnjeg zakonskog modela.

Andrea Hitner-Jančić iz Ministarstva kulture i medija kazala je kako se intenzivno radi na novim medijskim zakonima . O tome hoće li se mijenjati način izbora članova za Vijeće za medije rekla je da će se o tome još raspravljati.

Bojana Božanić iz Udruge novinskih izdavača u HUP-u istaknula je da ono što izdavači očekuju od novog Zakona o medijima jest da se njime omogući predviđanje razvoja događaja i budućeg načina financiranja medija.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter je kazala da treba biti jasno da EMFA ne propisuje način izbora koji bi osigurao neovisnost, već je to prepušteno državama članicama.

Goran Penić iz Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava govorio je o tome kako u okruženju umjetne inteligencije osigurati podršku novinarstvu i osigurati autorska prava novinarima i fotoreporterima.

Skupu se uvodno obratio i Jože Štrus iz Europske komisije kazavši kako EK prati medijske slobode u Hrvatskoj i da je održani okrugli stol prilika da se čuju sve primjedbe koje bi mogle ući i u Izvješće o vladavini prava za 2027.