Oporba osula paljbu po Plenkovićevim izabranicima, a nisu štedjeli ni Most

Kandidati za potpredsjednika Vlade Tomislav Tolušić i ministra gospodarstva Darko Horvat dobili su podršku većine zastupnika na sjednici saborskih odbora. Tema Otvorenog bila je 'Hoće li Tolušić ubrzati reforme, a Horvat uspjeti vratiti INA-u u hrvatske ruke', ali u raspravi se najviše govorilo o aferi Hotmail i (ne)povjerenju vladi

"Imamo odgovornih 77 zatupnika u parlamentu koji pokušavaju od paljbom oporbe sačuvati stabilnost. Iz petka u petak pokazujemo da smo stabilna većina. Prošli petak bili smo sami u sabornici, a oporba nije željela glasovati ni o vlastitim prijedlozima", kazao je na početku emisije HDZ-ov Josip Borić . Dodao je kako su Tomislav Tolušić i Darko Horvat izvrsni kandidati. "Pokušavamo priču o Agrokoru dovesti do kraja, da se postigne nagodba i da sustav nastavi živjeti", kazao je Borić.

"Veliki je posao pred nama. Jedna od najboljih demografskih politika je gospodarska politika. Od novih ministara očekujemo napredak i dobro ćemo surađivati", kazao je Stjepan Čuraj (HNS). Vezano za Agrokor kazao je kako ima još 48 dana do kraja roka te da će se situacija sve više zatezati. Vjeruje da će do nagodbe doći jer su svi za stolom. "Naš je zadatak da spasimo svako radno mjesto i da koncern nastavi s radom", zaključio je.

Ivan Lovrinović je kazao kako neće podržati Tolušića i Horvata kao potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva. Smatra da ova Vlada nema jasnu ekonomsku politiku. "Vidimo u aferi Agrokor da neki drugi centri moći vode politiku. Tomislav Tolušić danas mi nije znao odgovoriti na pitanje zašto nije uspio iskoristiti 400 milijuna kuna za ruralnu politiku", kazao je Lovrinović. U politiku moraju ući, smatra novi ljudi, moralni i kompetentni. Trebamo zajednički raditi i donositi kvalitetne odluke bez obzira na to jesmo li u poziciji ili opoziciji", zaključio je.

Darinko Kosor je na zaoštravanje odnosa između HDZ-a i Mosta, Mosta i SDP-a, rekao da ne može dokučiti što Petrov govori. "Da je želio nešto reći, trebao je reći prije godinu dana", ustvrdio je Kosor. Kaže da Istražno povjerenstvo nije potrebno da bi građanima rekli istinu. "Moramo odvojiti šumu od drveta - najvažnije je da Agrokor od 10. srpnja funkcionira i da svi vjerovnici dobiju najviše što mogu. Bilo je najvažnije da mali dobavljači dobiju sve. Da nije došlo do ovog procesa zadnjih 15 mjeseci, pitanje je bi li tko išta dobio", dodao je. Interesantnim drži to što više nitko ne ne spominje tko je do toga svega doveo.

Pita se što sada dalje, kada mailova "grupe Borg" više nema, a vjerojatno ih, kaže, neće niti biti. Rekao je i da mu se ta komunikacija mailovima ne sviđa. "Želimo što prije odgovore od državnih institucija. Nema kaznene odgovornosti ako su se ljudi sastajali oko izrade zakona. Ali, ako je kasnije netko pogodovao da netko bude podizvođač, onda to treba istražiti", objasnio je svoje stajalište."Trebamo postići nagodbu, da Agrokor bude privatna firma, a mi da vodimo svoje borbe u Saboru", dodao je.

"Kosor i Čuraj stalno traže neki izgovore zbog kriminalnih radnji", kazao je Branimir Bunjac. "Nema te nagodbe i interesa koji to mogu opravdati. Ako vrh vlasti ne provodi zakone, onda je sve drugo u drugom planu", rekao je i podsjetio da je Karamarko srušen zbog "afere konzultantica", u kojem je bilo riječi o 500.000 kuna. "Ovdje se radi o 500 milijuna kuna i 200 osoba", naglasio je. Rekao je i da je premijer danas "skandalozno priznao da je Bricelju nudio da bude izvanredni povjerenik.

Ako je zno da Bricelj sudjeluje u pisanju zakona, onda mu to mjesto nikakao nije mogao nuditi. To je koruptivno djelo, trgovina utjecajem", kazao je. Na Čurejeve kritike odgovorio je da "HDZ misli da će problem Agrokora riješiti omalovažavanjem Živog zida". Pitao ga je kako HDZ komentira druge visoke državnike koji isto tako kritiziraju nagodbu, spomenuvši među ostalima predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. "Prestanite stvarati iluziju da nešto radite i raspišite nove izbore", poručio je.

Josip Borić je kazo kako "gospoda iz Živog zida stalno nešto izmišljaju" te spomenuo njihovu aferu sa "žutim kovertama" koja je završila na DORH-u. "Nemaju nikakvu inicijativu, dnevno se nešto bore, a napravili su sve krivo jer koriste demagogiju kako bi se svidjeli ljudima", rekao je Borić. Branimir Bunjacmu je odgovorio kako vrijeđa i omalovažava mišljenja više pravnih i stručnih ljudi koji nisu iz Živog zida.Ivan Lovrinović je podsjetio da je sudac Kolakušić na početku upozoravao da se lex Agrokor piše za malu skupinu ljudi. "Premijer očito nije znao kako će ekipa Borg funkcionirati, a iz Sofije im je poslao poruku 'kao malo dijete' da vrate novac. Zaista vjerujem da premijer od cijele afere nije vidio ni kune", dodao je. Ponovio je kako je Hrvatskoj potrebna "moderna, moralna politika, a ne da političare gledamo kako se valjaju u blatu".

Saša Đujić je rekao da mu je drago da Borić drži predavanje o tome što je ružno, a što ne, jer je poznat po "superlativima kojima govori o svojim političkim suparnicima". "Ne morate se brinuti za SDP, pustite ga na miru", kazao je. Na pitanje hoće li SDP podnijeti prijavu Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa protiv Plenkovića, rekao je da će SDP, ako treba krenuti u to, podnijeti prijavu. "Naš pravni tim to će napraviti", dodao je. Josip Borić je kazao kako je siguran da građani ne žele izbore nego sigurnost. "Moramo odrađivati naš program koji smo ponudili građanima. Ovoj se Vladi na leđa svalio sav kupus tranzicije (zaštićeni najmoprimci, Pelješki most, brodogradnja), a na Agrokor nismo ni računali", kazao je.

Darinko Kosor je rekao da je Bandićeva izjava o rekonstrukciji Vlade u jesen - spin. "Ako će biti rekonstrukcije, a premijer ju je već između redova najavio, onda će je raditi predsjednik Vlade i HDZ-a", rekao je. "HSLS podržava ovu Vladu, u koaliciji smo od prije izbora. Niti jedno preslagivanje u ovoj većini s drugim premijerom ne dolazi u obzir. Mislim da je Plenković bio presudan da se dobiju izbori. Sve drugo bila bi prevara birača. Koja je krajnja točka nas kao partnera, zašto podržavamo Plenkovića, jer je čovjek čistih ruku koji nije uzeo niti kune. Kada u to ne bih vjerovao, ne bih mu dao podršku", izjavio je Kosor.