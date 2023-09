Oporba oštro o vladinim mjerama: 'Plenković nije u realitetu'

Božo Petrov (Most) smatra da 50 eura koje će kao "jednokratnu kap kiše" dobiti obitelj za jedno dijete nije dovoljno kada se zna da su troškovi do sada zbog inflacije rasli više od 450 eura mjesečno. "Oni će dobiti 50 eura jednokratno i to su odnosi", poručio je.

Naveo je kako je Vlada kroz dosadašnje pakete pomoći podijelila milijardu eura ali je i u zadnje dvije godine zaradila oko dvije milijarde eura zbog inflacije i 'preko leđa' građana.