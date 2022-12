Oporba ne štedi ministra nakon pada MiG-a: 'Banožić je već tisuću puta trebao dati ostavku, potpuno je nekompetentan!'

Nakon pada MIG-a kod Voćina oporbeni saborski zastupnici su u srijedu pozvali na ostavku ministra obrane Marija Banožića, ističući kako ostavku ne treba dati samo zbog te nesreće nego ju je trebao podnijeti davno prije zbog nekompetencije za dužnost koju obnaša

trenažni let

Daniel Spajić (Domovinski pokret) ocijenio je da su Oružane snage u rasulu. 'Otkad je Banožić postao ministar, stvari ne štimaju. O padu drona u Zagrebu ne znamo ništa, imamo probleme u VSOA-i pa čovjeka koji je sebi dodijelio stan od 150 kvadrata i sada pad MIG-a', kazao je Spajić koji očekuje Banožićevu ostavku, barem iz moralnih razloga.

Da je Banožić davno trebao dati ostavku smatra i Nino Raspudić (Most). 'Mi ne bismo lešinarili na ovom pojedinačnom slučaju aviona koji su stariji od pilota koji ih voze. Puno je drugih važnijih i izravnijih stvari zbog kojih je trebao odstupiti', ocijenio je, napomenuvši da premijera i ministra obrane očekuju odgovor jesmo li u stanju pokrivati naše nebo s trenutačnim zrakoplovima dok ne dođu Rafalei. 'To je prvo pitanje koje se postavlja nakon ovakvog slučaja. No problem je općenito nedostatak strategije i vizije u opremanju i obučavanju naših snaga', zaključio je Raspudić.