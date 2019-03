Opet kuha u SDP-u, izbacuju viđenije članove Foruma mladih?

Predsjednik vukovarsko-srijemskog i vukovarskog SDP-a Željko Sabo demantirao je u srijedu u izjavi za Hinu navode pojedinih medija kako je pokrenuo proces izbacivanja iz stranke članice Glavnog odbora i predsjednice Foruma mladih SDP-a, inače Vukovarke Biljane Gaća, te rekao da to ne dopušta statut stranke i da ga on nema namjeru kršiti

'Sve je ovo neslužbeno što je do mene došlo i ne mogu ništa komentirati. Tek kada nešto napismeno dođe do mene, tek tada ću moći reći nešto određenije i naravno da ću tada reagirati jer to jednostavno ne mogu dopustiti', rekla je Gaća, a u sukob sa Željkom Sabom došla je odmah poslije njegova povratka u politiku i preuzimanja čelne pozicije u vukovarskom SDP-u, nakon što je ovaj SDP-ovac i bivši gradonačelnik Vukovar odslužio zatvorsku kaznu zbog pokušaja podmićivanja gradske vijećnice HDZ-a Marije Budimir.

Uz Biljanu Gaća, od novog vodstva vukovarskog SDP-a udaljio se niz vukovarskih SDP-ovaca te ni danas nemaju kontakta s matičnom gradskom organizacijom.

U međuvremenu je Željko Sabo izabran za predsjednika vukovarsko-srijemskog SDP-a.

I dok nije jasno što će biti s Gaćom, jasne sankcije se traže za šefa zagrebačkog Foruma mladih Nikolu Peruničića. Njemu je ovih dana stigla obavijest da je još lani protiv njega u Mjesnoj organizaciji Trešnjevka jug pokrenut stegovni postupak zbog kršenja statuta i načela djelovanja u javnoj komunikaciji, a ovih dana trebala bi se o tome održati i rasprava.