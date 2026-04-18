Opasno po život: Poznati proizvođač povukao sve kašice iz dućana u Austriji

Iz preko 1000 supermarketa SPAR u Austriji proizvođač dječje hrane HiPP povukao je kompletan asortiman dječje hrane zbog sigurnosnih razloga, objavljeno je u subotu
'Ne može se isključiti da je u proizvod unesena opasna tvar', rekao je HiPP u priopćenju i dodao da postoji mogućnost da je sadržaj staklenki kašica s povrćem, mrkvom i krumpirom bile neovlašteno izmijenjen.
Konzumiranje sadržaja iz staklenke moglo bi biti opasno po život, navodi se u priopćenju.
Glasnogovornik supermarketa SPAR rekao je za Reuters da je masovno povlačenje mjera opreza i utječe na 1500 trgovina trgovca u Austriji, no u drugim zemljama se proizvod ne povlači.
'Prema našim trenutnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje vanjsko kriminalno djelovanje koje utječe na distribucijski kanal SPAR-a u Austriji', rekao je glasnogovornik HiPP-a za Reuters, dodajući da su njihova proizvodnja i osiguranje kvalitete ostali nepromijenjeni.
SPAR i HiPP savjetovali su kupcima da ne konzumiraju sadržaj staklenki kupljenih od SPAR Austrija te obećali da će kupci dobiti puni povrat novca za vraćene proizvode.
Policija u austrijskoj regiji Gradišće traži informacije od javnosti, priopćio je HiPP.