Opasno po život: Poznati proizvođač povukao sve kašice iz dućana u Austriji

B. S.

18.04.2026 u 18:41

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HiPP
Iz preko 1000 supermarketa SPAR u Austriji proizvođač dječje hrane HiPP povukao je kompletan asortiman dječje hrane zbog sigurnosnih razloga, objavljeno je u subotu

'Ne može se isključiti da je u proizvod unesena opasna tvar', rekao je HiPP u priopćenju i dodao da postoji mogućnost da je sadržaj staklenki kašica s povrćem, mrkvom i krumpirom bile neovlašteno izmijenjen.

Konzumiranje sadržaja iz staklenke moglo bi biti opasno po život, navodi se u priopćenju.

Glasnogovornik supermarketa SPAR rekao je za Reuters da je masovno povlačenje mjera opreza i utječe na 1500 trgovina trgovca u Austriji, no u drugim zemljama se proizvod ne povlači.

'Prema našim trenutnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje vanjsko kriminalno djelovanje koje utječe na distribucijski kanal SPAR-a u Austriji', rekao je glasnogovornik HiPP-a za Reuters, dodajući da su njihova proizvodnja i osiguranje kvalitete ostali nepromijenjeni.

SPAR i HiPP savjetovali su kupcima da ne konzumiraju sadržaj staklenki kupljenih od SPAR Austrija te obećali da će kupci dobiti puni povrat novca za vraćene proizvode.

Policija u austrijskoj regiji Gradišće traži informacije od javnosti, priopćio je HiPP.

Opasno po život: Poznati proizvođač povukao sve kašice iz dućana u Austriji

