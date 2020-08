Opasne vratolomije: Vožnja u suprotnom smjeru i vozač teretnog vozila s 2,53 promila

Prilikom nadzora brzine tijekom proteklog vikenda na Autocesti A3, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije zabilježili su dva slučaja nepoštovanja prometnih propisa, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije

Prilikom uočavanja navedenog vozila, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije odmah su krenuli za vozačem, s velikim oprezom i pritom upozoravajući druge sudionike zvučnom i svjetlosnom signalizacijom. Zaustavili su ga pred Prometnim čvorom Velika Kopanica te doveli do naplatne postaje Velika Kopanica gdje su utvrdili da se radi o 79-godišnjem hrvatskom državljaninu. Vozaču je propisana novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca, a po pravomoćnosti presude odredit će mu se šest negativnih prekršajnih bodova.