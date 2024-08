Opasna riba nastavlja se širiti Jadranom, viđena je u moru kod Mljeta

'Ova riba predstavlja opasnost za ljude samo ako dođemo u dodir s njom, odnosno ako se ubodemo na njezine bodlje. Za sad ne možemo reći da je njezina prisutnost jako velika opasnost za ljude s obzirom na to da nema puno primjeraka. Veći problem je podmorski svijet, odnosno bioraznolikost Jadrana, s obzirom na to da je riba lav dosta proždrljiva i najveća opasnost prijeti našim endemskim malim vrstama, poput glavoča i babice. Srećom Jadran ih ima puno, ali svejedno je velika opasnost kad se pojave ovakve invazivne vrste. Riba lav definitivno se udomaćila u podmorju južnog Jadrana, ovdje je prisutna već nekoliko godina i to će biti sigurno vrsta koja će se upisati na popis vrsta Jadrana i jadranskih riba', ističe Kružić.

Pojava ove vrste u Jadranu iznova dokazuje kako se naše more mijenja i pokazuje kako klimatske promjene vrlo slikovito upozoravaju što nas očekuje u bliskoj budućnosti. Prirodni neprijatelji su joj hobotnice i kirnje, pa je njihova zaštita jedna od mjera za kontrolu širenja. Također, moguć je izlov i konzumacija. Dobra je stvar da je riba lav jestiva, pa se može iskoristiti za hranu, no uz oprez prilikom ulova i čišćenja.