Onkolog s Rebra o rijetkoj zloćudnoj bolesti: 'Nema liječnika, ekspertnih centara, ali oboljeli nisu sami'

Oko jedan posto ukupnih malignih oboljenja kod odraslih su sarkomi, a kod djece čak 15 – 20 posto . U Hrvatskoj godišnje obolijeva oko 40 ljudi, što je na prvu malen broj, ali kako ističe Simetić, to znači da 40 novih obitelji započinje bitku protiv ove teške bolesti.

Jedan od njih je i internistički onkolog, dr. Simetić, s kojim smo se sastali na terasi malenog kvartovskog kafića na Sigečici, i to nakon njegova 24-satnog dežurstva. Prije razgovora s nama još je iskoristio 'rupu' da se s kolegicom patologinjom dogovori oko dijagnoze za jednu pacijenticu.

Zbog vrlo komplicirane prirode ove specijalizacije rijetki se liječnici odlučuju na nju, a kirurško odstranjivanje sarkoma jedna je od najzahtjevnijih operacija. Velik problem je i to što izostaje i podrška sustava u vidu poticaja i edukacija . Iako dakle nije riječ o epidemiji ove bolesti, nego o povećanoj pojavnosti uslijed bolje dijagnostike , broj specijaliziranih liječnika ne povećava se proporcionalno porastu dijagnoza, što znači da je njihov deficit sve izraženiji .

'Nešto što se prije odbacivalo kao benigni lipom (tumor masnog tkiva) sadašnja molekularna analiza može razlikovati kao deset vrsta tumora', dodaje. Otegotna okolnost je i to što postoji više desetaka podtipova sarkoma, koje prvo treba prepoznati, a onda svaki i liječiti na drugačiji način. Ishod bolesti, između ostalog, ovisi o samoj vrsti ovog tumora.

'Nedostaje nam ciljano usmjerenih patologa, kirurga, ortopeda, onkologa… Trebalo bi stvoriti centar koji će potaknuti ljude da se bave time, a onda kad ih nađeš, educirati ih. A da ne govorim o tome koliko je nužna centralizacija. Nije isto pacijentu koji se odmah na početku javi na Rebro, gdje će dobiti brzu obradu, i nekome tko se javi manjoj bolnici. Ti ljudi onda gube vrijeme dok napokon ne dođu na pravo mjesto', naglašava Simetić.

Specijaliziranih patologa, kirurga i onkologa naime nema u svim većim hrvatskim gradovima. U Zagrebu se nalazi jedini kompletirani tim za odrasle pacijente, a Osijek, Split i Rijeka imaju pojedince, ali nemaju veći broj ljudi koji se bave ovom bolesti.

Sustav koji počiva na entuzijazmu pojedinaca

No ne cvjetaju ruže ni na Rebru. Njihov tim je, kaže nam Simetić, donekle multidisciplinaran, no i on počiva na entuzijazmu pojedinaca. Puno je tu odricanja, prekovremenih (i neplaćenih) sati, ali - kako kaže ovaj onkolog - svi tako funkcioniraju.

Zbog nedostatka ljudi i obujma posla često se gubi fokus, a pored hrvatskih pacijenata, liječnici s Rebra ne odbijaju ljude ni iz drugih država u regiji, svjesni da je tamo situacija još nezahvalnija. Još je teže, dodaje, na hematoonkološkoj pedijatriji, gdje se liječnici uz sarkome bave leukemijom te ostalim malignim, ali i benignim tumorima.

S obzirom na to da su sarkomi relativno rijetki tumori, često se pogrešno dijagnosticiraju, a pravovremenu dijagnostiku otežava i činjenica da osobe koje se nalaze u ranom stadiju bolesti uglavnom nemaju nikakve simptome. Kad se pak dijagnosticiraju, nerijetko su već dosta veliki, metastazirali su i teško se otklanjaju operacijom, a mnogi njihovi podtipovi postaju otporni na lijekove.