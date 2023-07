Ima ga svugdje, a sad znamo da može izazvati rak. Što će biti s aspartamom?

Kako nam objašnjava Kreković, Međunarodna agencija za istraživanje raka pri WHO-u samo procjenjuje dokaze o uzrocima raka i ne daje zdravstvene preporuke. U praksi to znači da činjenica da će WHO u srpnju aspartam okarakterizirati kao potencijalno kancerogen podrazumijeva samo identifikaciju opasnosti odnosno potencijal da uzrokuje štetu. Na nacionalnim vladama i drugim međunarodnim institucijama je onda što će napraviti s tim saznanjem.

Godinama se raspravljalo o štetnosti aspartama, a sada će ga vodeće svjetsko zdravstveno tijelo (WHO) proglasiti mogućim uzročnikom raka. Koliko je on doista štetan te kakve promjene donosi ovakva karakterizacija Svjetske zdravstvene organizacije upitali smo voditeljicu Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane pri HZJZ-u Dubravku Mariju Kreković.

U Europskoj uniji i Hrvatskoj je aspartam definiran Uredbom o aditivima, a Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) radila je procjenu rizika upotrebe tog aditiva 2013. te zaključila kako je njegova konzumacija za ljude i dalje sigurna unatoč istraživanjima koji su upućivali na njegovu kancerogenost.

'Ako Europska komisija zaključi da je potrebno ponovno raditi procjenu rizika, naložit će EFSA-u da ponovi procjenu i zavisno od nje može doći do promjene Uredbe o aditivima u dijelu koji se odnosi na aspartam', objašnjava Kreković. No ako do promjene i dođe bit će to dugogodišnji proces jer se, između ostalog, uvijek ostavlja vremena i prostora industriji da se uskladi s novim propisima.

Sva odobrena sladila sigurna (dok se ne dokaže drukčije)

Kreković smo upitali i ima li još potencijalno štetnih umjetnih zaslađivača na tržištu hrane i pića. Kaže da se svi aditivi koji su trenutačno odobreni (i nalaze se na popisu važeće Uredbe o aditivima) i imaju svoj E-broj smatraju zdravstveno ispravnima ako se poštuju i uvjeti i količine njihove uporabe.

Nakon procjene rizika EFSA-e izdaju se znanstvena mišljenja s pozitivnim ili negativnim zaključkom. Sva mišljenja su podložna promjenama ako se dođe do novih znanstvenih spoznaja. Uredba definira i koja se sladila mogu koristiti u kojim kategorijama hrane, što znači da sva hrana ne može sadržavati sladila.