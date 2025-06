Ogorec: 'Izrael je zagrizao preveliki zalogaj, Trump je opet spasio prijatelja Netanyahua'

"Vidimo da postoje određene članice NATO-a u disonantnim tonovima. Takvi tonovi će biti u jednom trenutku prijeđeni. NATO će pokazati svoje jedinstvo, usvojit će deklarativno tih 5%, zato jer je to tih 5% izdvajanja za obranu članica NATO-a nametnula Trumpova administracija i to je to. Svi će se maknuti sa sastanka zadovoljni, a kako će se to provoditi u praksi, to je već druga priča", rekao je Ogorec.

Komentirajući funkcionalnost saveza, Ogorec je istaknuo kako se NATO promijenio nakon nestanka blokovske podjele.

"NATO se otkako je došlo do nestanka blokovske bipolarizacije i urušavanja Sovjetskog Saveza iz jednog vrlo funkcionalnog aktivnog vojnopolitičkog saveza pretvorio u političku vojnu strukturu. Odluke se donose konsenzualno, a vojni segment je potisnut u drugi plan", rekao je za HRT.