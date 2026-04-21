Oglasio se velemajstor kojeg je šahovski savez prijavio DORH-u

'Glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza postao sam u travnju 2016. godine, u situaciji u kojoj je Savez praktično bio pred gašenjem zbog Europskog prvenstva za mlade 2015. godine, a u kojem su važni akteri, osoba koja je tada bila na čelu Financijske komisije Saveza, u mandatu Tomislava Ćorića potpredsjednik, danas i predsjednik Saveza, Branimir Jukić, te osoba koja je cijelo vrijeme dio Izvršnog odbora HŠS-a od 2012. do danas, Ivica Brkić, čak jedno duže vrijeme i predsjednik Saveza.

Nadzorom Ministarstva financija utvrđene su mnoge nepravilnosti u organizaciji, ali nažalost isti akteri ostali su prisutni u Savezu i danas.

Drugi faktor koji je utjecao na rad Saveza je moja kandidatura za glavnog tajnika HOO-a, kada sam 2021. godine bio podržan od sportaša (kao magistar ekonomije i sportskog menadžmenta), no na kraju je izabran moj konkurent, današnji glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Na natječajnom razgovoru nekoliko pitanja postavljeno mi je na engleskom jeziku, što sam odgovorio, za razliku od Krajača, koji nije želio odgovarati jer, koliko sam čuo, ne govori nijedan strani jezik te po natječajnim uvjetima ne bi smio biti izabran, ali na kraju tome nije bilo tako.