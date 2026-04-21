Oglasio se velemajstor kojeg je šahovski savez prijavio DORH-u

Šahovski velemajstor Alojzije Janković obratio se javnosti nakon što je Hrvatski šahovski savez objavio da je nadležnom državnom odvjetništvu protiv njega podnio kaznenu prijavu
Njegovu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti:
'Glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza postao sam u travnju 2016. godine, u situaciji u kojoj je Savez praktično bio pred gašenjem zbog Europskog prvenstva za mlade 2015. godine, a u kojem su važni akteri, osoba koja je tada bila na čelu Financijske komisije Saveza, u mandatu Tomislava Ćorića potpredsjednik, danas i predsjednik Saveza, Branimir Jukić, te osoba koja je cijelo vrijeme dio Izvršnog odbora HŠS-a od 2012. do danas, Ivica Brkić, čak jedno duže vrijeme i predsjednik Saveza.
Nadzorom Ministarstva financija utvrđene su mnoge nepravilnosti u organizaciji, ali nažalost isti akteri ostali su prisutni u Savezu i danas.
Drugi faktor koji je utjecao na rad Saveza je moja kandidatura za glavnog tajnika HOO-a, kada sam 2021. godine bio podržan od sportaša (kao magistar ekonomije i sportskog menadžmenta), no na kraju je izabran moj konkurent, današnji glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Na natječajnom razgovoru nekoliko pitanja postavljeno mi je na engleskom jeziku, što sam odgovorio, za razliku od Krajača, koji nije želio odgovarati jer, koliko sam čuo, ne govori nijedan strani jezik te po natječajnim uvjetima ne bi smio biti izabran, ali na kraju tome nije bilo tako.
U međuvremenu traju borbe delegata (Ivica Brkić, Branimir Jukić) za preuzimanje Hrvatskog šahovskog saveza, poništavaju se skupštine (od strane ministra Malenice), a nakon toga Hrvatski šahovski savez dobiva rješenje da se obustavlja financiranje Saveza jer ne posluje u skladu sa zakonom (nema predsjednika). Na sve te faktore ja kao glavni tajnik profesionalac nisam mogao utjecati jer nemam prava sazivanja skupština niti glasovati.
Prestankom financiranja HŠS-a od strane HOO-a, prestaju dolaziti sredstva za plaće i odlaske na natjecanja te sukladno zakonu (isplata plaća za zaposlenika) to postaje prioritet Saveza, a nažalost dobavljači bivaju stavljeni na čekanje. Savez zapravo ulazi u blokadu krajem 2024., što se poklapa s dolaskom Tomislava Ćorića za predsjednika HŠS-a, uz potpredsjednika Branimira Jukića i člana Ivice Brkića.
Što se kaznene prijave tiče, to je očit pokušaj sadašnjeg rukovodstva Saveza Branimira Jukića i Ivice Brkića da skrenu pozornost sa svojih dugogodišnjih aktivnosti u Hrvatskom šahovskom savezu. Ja sam pred sudom pokrenuo radni spor u kojem ću dokazati da su sve to neistine kojima me se kleveta.
P.S. Je li važno za ovu priču to što nisam član nijedne stranke, prosudite sami…', zaključio je na kraju Janković.