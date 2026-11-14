Oglasila se obitelj Kristiana Periša: Nakon skupova uputili novi poziv građanima

Obitelj preminulog Kristiana Josipa Periša (32), čija je smrt u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru potresla javnost, zahvalila je građanima koji su mu u subotu odali počast na skupovima u Splitu i Zagrebu. U emotivnoj poruci najavila je novo okupljanje za 21. studenoga u Zagrebu te pozvala građane da se pridruže mirnom i dostojanstvenom odavanju počasti

U priopćenju dostavljenom Indexu obitelj je posebno istaknula povezanost Kristiana s oba grada – Splitom, u kojem je rođen, i Zagrebom, koji je također smatrao svojim domom. 'Obitelj pokojnog Kristiana Josipa Periša ovim putem izražava iskrenu zahvalnost svim organizatorima i sudionicima održanog skupa u Splitu kao njegovu rodnom gradu koji je uvijek nosio u srcu kao i Zagrebu koji je jednako volio. Hvala na iskazanoj potpori, suosjećanju i solidarnosti', poručila je obitelj.

'Vidimo se u Zagrebu 21. studenoga' Obitelj je zahvalila svima koji su sudjelovali u okupljanjima, naglasivši koliko joj podrška građana znači u trenucima nakon Kristianove smrti. 'Od srca hvala svima koji su svojom prisutnošću pridonijeli mirnom i dostojanstvenom odavanju počasti našem voljenom Kristianu, njegovu životu i sjećanju na njega. Vidimo se u Zagrebu 21. 11. u 18:30 sati, a ako ne možete doći izvijesite jastučnice', stoji u poruci. Novo okupljanje najavljeno je za subotu, 21. studenoga, u 18.30 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca. Obitelj je ranije pozvala sve koji se žele pridružiti da ponesu bijele jastuke, uz poruku da okupljanje treba proteći mirno, dostojanstveno i bez političkih obilježja. Onima koji ne mogu osobno doći predložila je da u znak sjećanja na Kristiana izvjese jastučnice.

Osam minuta šutnje u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric







+12 Osam minuta šutnje u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric

U Splitu osam minuta tišine Građani su se u subotu okupili na splitskom Voćnom trgu, gdje su zapalili svijeće i odali počast preminulom 32-godišnjaku. Posebno potresan trenutak bilo je osam minuta tišine, kojima su okupljeni simbolično podsjetili na trajanje snimke nadzornih kamera koja prikazuje postupanje bolničkog osoblja prema Perišu. Skup je održan i na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Okupljeni su ondje zatražili utvrđivanje odgovornosti za Kristianovu smrt, ali i upozorili na potrebu zaštite prava i dostojanstva psihijatrijskih pacijenata.

Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+30 Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL