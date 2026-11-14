Oglasila se obitelj Kristiana Periša: Nakon skupova uputili novi poziv građanima

Obitelj preminulog Kristiana Josipa Periša (32), čija je smrt u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru potresla javnost, zahvalila je građanima koji su mu u subotu odali počast na skupovima u Splitu i Zagrebu. U emotivnoj poruci najavila je novo okupljanje za 21. studenoga u Zagrebu te pozvala građane da se pridruže mirnom i dostojanstvenom odavanju počasti
U priopćenju dostavljenom Indexu obitelj je posebno istaknula povezanost Kristiana s oba grada – Splitom, u kojem je rođen, i Zagrebom, koji je također smatrao svojim domom.
'Obitelj pokojnog Kristiana Josipa Periša ovim putem izražava iskrenu zahvalnost svim organizatorima i sudionicima održanog skupa u Splitu kao njegovu rodnom gradu koji je uvijek nosio u srcu kao i Zagrebu koji je jednako volio. Hvala na iskazanoj potpori, suosjećanju i solidarnosti', poručila je obitelj.
'Vidimo se u Zagrebu 21. studenoga'
Obitelj je zahvalila svima koji su sudjelovali u okupljanjima, naglasivši koliko joj podrška građana znači u trenucima nakon Kristianove smrti.
'Od srca hvala svima koji su svojom prisutnošću pridonijeli mirnom i dostojanstvenom odavanju počasti našem voljenom Kristianu, njegovu životu i sjećanju na njega. Vidimo se u Zagrebu 21. 11. u 18:30 sati, a ako ne možete doći izvijesite jastučnice', stoji u poruci.
Novo okupljanje najavljeno je za subotu, 21. studenoga, u 18.30 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca. Obitelj je ranije pozvala sve koji se žele pridružiti da ponesu bijele jastuke, uz poruku da okupljanje treba proteći mirno, dostojanstveno i bez političkih obilježja. Onima koji ne mogu osobno doći predložila je da u znak sjećanja na Kristiana izvjese jastučnice.
U Splitu osam minuta tišine
Građani su se u subotu okupili na splitskom Voćnom trgu, gdje su zapalili svijeće i odali počast preminulom 32-godišnjaku. Posebno potresan trenutak bilo je osam minuta tišine, kojima su okupljeni simbolično podsjetili na trajanje snimke nadzornih kamera koja prikazuje postupanje bolničkog osoblja prema Perišu.
Skup je održan i na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Okupljeni su ondje zatražili utvrđivanje odgovornosti za Kristianovu smrt, ali i upozorili na potrebu zaštite prava i dostojanstva psihijatrijskih pacijenata.
Smrt koja je potresla Hrvatsku
Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Zbog sumnje na teško ubojstvo uhićena su četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor. Njihova kaznena odgovornost još nije pravomoćno utvrđena.
Slučaj je izazvao snažne reakcije nakon što su u javnost dospjele snimke postupanja prema pacijentu tijekom fizičkog sputavanja. Uslijedila su brojna pitanja o postupanju zdravstvenih djelatnika, odgovornosti uprave i pravodobnom obavještavanju nadležnih institucija.
Ravnateljica Klinike Majda Grah podnijela je ostavku, a potom su ostavke podnijeli i članovi Upravnog vijeća koje je imenovao Grad Zagreb.