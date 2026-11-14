Plenković odbacio ostavku Hrstić zbog Jankomira: 'Nema potrebe, to je gradska bolnica'

Premijer je naglasio da je riječ o ozbiljnom kaznenom djelu te da je potrebno utvrditi odgovornost svih koji su sudjelovali u događajima koji su završili smrću pacijenta.

'Nema potrebe za ostavkom ministrice Irene Hrstić jer je to gradska bolnica, a Ministarstvo sve prati i analizira što se tiče tog groznog slučaja', izjavio je Plenković novinarima na Zagrebačkom velesajmu, prenosi N1.

'Treba utvrditi je li bilo pokušaja zataškavanja'

Plenković je posebno problematizirao činjenicu da su nadležni o okolnostima Periševe smrti obaviješteni sa znatnim zakašnjenjem.

'Ovo je ozbiljno kazneno djelo, počinjeno u gradskoj bolnici, treba se utvrditi kaznena odgovornost počinitelja, je li bilo pokušaja zataškavanja jer nije normalno da se dogodilo 23. listopada, a ministrica prošli vikend dobila informaciju', rekao je.

Periš je, podsjetimo, preminuo 21. listopada, pa je datum 23. listopada koji se pojavljuje u prenesenoj premijerovoj izjavi netočan. Ministrica Hrstić ranije je objasnila da je zdravstvena inspekcija pritužbu odvjetnika Periševe obitelji zaprimila 26. listopada, dok je njoj službena obavijest uprave bolnice poslana tek 7. studenoga, a pročitala ju je 9. studenoga. Ministrica je pritom naglasila da je uprava zdravstvene ustanove dužna odmah obavijestiti Ministarstvo o neželjenom događaju sa smrtnim ishodom.

Plenković prozvao oporbu: 'To su dvostruki standardi'

Premijer se potom ponovno osvrnuo na političke reakcije na slučaj Jankomir. Istaknuo je da gradsku vlast ne smatra izravno odgovornom za Periševu smrt, ali tvrdi da bi oporba, da se tragedija dogodila u bolnici pod državnom upravom, odgovornost pripisivala Vladi, ministrici zdravstva, njemu osobno i HDZ-u.

'Nije gradska vlast kriva za Perišovu smrt, ali po njihovom obrascu djelovanja, da je bila državna bolnica, narativ oporbe bi bio da je krivnja na Vladi, ministrici, meni ili HDZ-u i to je bit', izjavio je.

Optužio je političke protivnike za primjenu različitih kriterija ovisno o tome tko upravlja zdravstvenom ustanovom.

'Nastoji se izjednačiti krivnja, a to je ponovno pristup dvostrukih standarda u javnom prostoru', poručio je.

Plenković smatra da dio oporbe i javnosti pokušava izbjeći raspravu o odgovornosti zagrebačkih vlasti.

'Svi koji podupiru u javnom i medijskom prostoru lijevu opciju pokušavaju izvrnuti tezu. Danas oni hoće zajedno rješavati probleme, a kad je nešto u vertikali odgovornosti Vlade, onda ne žele. Pokušavaju izmaknuti od odgovornosti', rekao je premijer.