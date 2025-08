Sanaderov odvjetnik pojasnio što ga čeka nakon zatvora: 'Imat će posebne obveze'

'Da, to je jedan od razloga. Molba je imala više razloga. On je navršio 71 godinu. Ovo je pravo svakog zatvorenika i to je članak 59. Mi smo ocijenili da on udovoljava tim zahtjevima i 2023. je prešao polovicu svoje kazne', rekao je odvjetnik Crnković okupljenim medijima.

Crnković je također odgovorio na pitanje je li ih iznenadila odluka da se nakon polovice odslužene kazne Sanadera pusti, napominjući da je polovina izdržane kazne nastupila 15. kolovoza 2023. što znači, kaže, prije dvije godine.

Dodao je i da je svaki postupak individualan i da kaznionica, probacijski ured, Državno odvjetništvo - svi gledaju na uvjete i je li ih netko zadovoljio. Nije želio komentirati objedinjenu kaznu od 18 godina kazavši da neće komentirati pravomoćne presude.

"Sutkinja nam je objasnila pozitivno mišljenje probacijskog ureda - da je gospodin Sanader stabilno zbrinut i da ima od čega živjeti", dodao je Crnković. Na novinarsko pitanje što to znači, odgovorio je da Sanader ima mirovinu od 2011. godine.