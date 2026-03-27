Određen pritvor za Pavleka i još četvero osumnjičenih za izvlačenja novca iz HSS-a

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na Uskokov prijedlog jednomjesečni pritvor za bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka i još četvero od ukupno šestero osumnjičenih za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a

Kako se doznaje na sudu, Pavleku, koji je u Turskoj, određen je istražni zatvor zbog bijega, potom zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Uskokov tužitelj Tonći Petković potvrdio je da je Pavlek u bijegu te da će tužiteljstvo nakon zaprimanja rješenja o istražnom zatvoru pokrenuti tjeralicu i radnje da ga se dovede u Hrvatsku kao okrivljenika u ovom postupku. Pavlekova odvjetnica Laura Valković rekla je kako smatra da nije bilo osnove za određivanje pritvora za njenog branjenika, istaknuvši da činjenica kako se on nalazi izvan Hrvatske ne znači da je u bijegu. Uz Pavleka, istražni zatvor je određen i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru.

Uskok je ranije izvijestio kako nije zatražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je u četvrtak ispitan u Uskoku. Tužiteljstvo i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu. Ne navodeći identitete okrivljenika, Uskok i policija objavili su kako sumnjaju da je Pavlek kao direktor HSS-a, od 2014. do kraja veljače 2026., ustrojio zločinačko udruženje u koje je povezao ostalih šestero osumnjičenika te jednog muškarca koji je sada pokojni te druge zasad nepoznate osobe koje su u stvarnosti rukovodile poslovanjem više tvrtki.

Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps



