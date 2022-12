Odjeli pedijatrije puni su djece zbog virusa koji pogađa dišni sustav, najviše oboljelih među najmlađima

Odjeli pedijatrije puni su djece zbog virusa koji pogađa dišni sustav. Pedijatri pozivaju roditelje da djeci redovito čiste dišne puteve jer se stanje može brzo zakomplicirati. U bolnicama je trenutačno najviše djece mlađe životne dobi - novorođenčadi te mlađe dojenčadi.

Prema podacima varaždinskog Zavoda za javno zdravstvo čak 135 djece do 24 mjeseci starosti inficirano RSV-om. Predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Mirjana Kolarek Karakaš , dr. med. rekla je za HRT da je RSV, odnosno Respiratorni sincicijski virus uobičajen za ovo doba godine. Za pedijatre to nije ništa neuobičajeno. No, taj virus je najopasniji za dojenčad, ali se panika ne treba javiti. Veliki je problem što nedostaje pedijatara.

Na Odjelu pedijatrije čakovečke Županijske bolnice nema nijednog praznog kreveta. Uzročnik je virus koji pogađa dišni sustav.

'Ono što je nama aktualno je jedna epidemija respiratornog sincicijskog virusa koji voli napadati malu djecu i radi kliničke slike bronhitisa kada djeca teško dišu prehlađena su, imaju povećanu temperaturu', naglasio je pedijatar Jure Šegović.

Respiratorni sincicijski virus može dovesti i do upale pluća pa liječnici pozivaju roditelje da djeci redovito čiste dišne puteve.

'Treba čistiti nosić, inhalirati taj sekret ako primijete da uz sve navedene mjere kod kuće ne ide na bolje javiti se ako je dijete dobrog općeg stanja primarnom svom pedijatru ako pak se radi o težoj slici dođu na odjel kod nas', istaknula je pedijatrica Petra Majsan. Nažalost, ima djece čije se stanje zakomplicira pa im je potreban - kisik.

'Koliko je to stravično za roditelje tako nešto čuti i koliko može biti fatalno? Kada do toga dođe i kad je potreba za kisikom naravno da to izgleda strašno međutim naše osoblje radi sve da bi pomoglo djetetu i umirilo roditelje i dolazi do izlječenja u 99.9 posto slučajeva, ako dođe do pogoršanja imamo izvrsnu suradnju sa zagrebačkim klinikama i dijete bude premješteno tamo', rekao je pedijatar Šegović. S obzirom na to da virus kola u vrtićima i školama, pedijatri savjetuju roditeljima da malu djecu ne vode na velika okupljanja. To vrijedi i za nadolazeće blagdane te obiteljska druženja.