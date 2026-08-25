Dansku premijerku šokirala poruka na Instagramu: 'A ne ne, zadovoljna sam svojim tijelom'

Danskoj premijerki Mette Frederiksen dozlogrdili su neželjeni savjeti o izgledu koje dobiva na društvenim mrežama
Nakon što joj je estetski kirurg ponudio 'popravak', jasno mu je odgovorila i pozvala žene koje se susreću sa sličnim komentarima da prihvate sebe kakve jesu.
Mette Frederiksen, socijaldemokratkinja i druga žena na čelu danske vlade, objavila je na Instagramu da ju je poruka dočekala neposredno nakon povratka iz Ukrajine, gdje je tijekom posjeta slušala sirene za zračnu opasnost.
Uz objavu je priložila snimku zaslona razgovora u kojem joj je neimenovani liječnik poručio da može ‘popraviti onu malu točkicu na njezinu nosu’.
Premijerka mu je kratko i izravno odgovorila: ‘Oh, ne. Zadovoljna sam svojim tijelom i zaista mi nije potrebno da muški plastični kirurg iznosi mišljenje o njemu!’
Stalno dobiva poruke o izgledu
Frederiksen je na čelu Danske, članice Europske unije i NATO-a, od 2019. godine te je jedna od europskih čelnica s najduljim aktualnim mandatom. Istaknula je da život žene izložene javnosti podrazumijeva redovito suočavanje s neželjenim i površnim komentarima o izgledu, prenosi Guardian.
‘Više ni ne brojim koliko sam poruka o svom izgledu dobila tijekom godina’, napisala je 48-godišnja premijerka. ‘Najčešće pišu da imam ružne zube i rijetku kosu, ružnu “bradavicu” na nosu, a stižu mi i dobronamjerni savjeti da ubrizgam botoks.’
Njezin međunarodni politički profil dodatno je ojačao ove godine, ponajprije zbog odlučnog odgovora na opetovane tvrdnje američkog predsjednika o Grenlandu, poluautonomnom danskom teritoriju. Frederiksen je ujedno jedna od najčvršćih europskih zagovornica potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije.
'Potpuno sam zadovoljna svojim tijelom'
Otvoreno je priznala da je nametljivi savjeti o izgledu ljute, a potom objasnila kako se sama prema tome odnosi.
‘Ne iznosim mišljenja o izgledu drugih ljudi. Potpuno sam zadovoljna svojim tijelom – onakvim kakvo jest kada ste žena koja se približava pedesetoj’, poručila je.
Dodala je da rado razgovara s građanima o različitim pitanjima, ali ih je pozvala da za te razgovore biraju važnije teme. ‘Ako mi već pišete, a to svakako možete, nadam se da ćete svoje vrijeme iskoristiti za razgovor o nečemu smislenijem. Ne o mom nosu’, navela je.
Iako su je takvi zlonamjerni prijedlozi razljutili, objavu je završila porukom podrške svima koji se svakodnevno nose sa sličnim pritiscima.
‘Danas šaljem posebno toplu misao svima vama koji morate živjeti sa “savršenim nesavršenostima” koje svatko od nas svakodnevno nosi sa sobom’, zaključila je Frederiksen.