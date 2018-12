Burno na Odboru za Ustav: Reiner opomenut jer ne opominje HDZ-ovce

Oporba tvrdi kako Željko Reiner tijekom vođenja saborskih sjednica ima dvostruke kriterije, jedne za zastupnike vladajućih, druge za oporbenjake. Na inicijativu SDP-ovog Saše Đujića sazvana je sjednica Odbora za Ustav jer on tvrdi kako je Reiner tijekom vođenja sjednice u utorak kada se raspravljalo o mirovinskoj reformi prekršio Poslovnik

SDP-ovim zastupnicima smetaju i Reinerovi postupci sa sjednice u srijedu, koja je prekinuta nakon što je oporba zaposjela govornicu. HDZ-ovci , pak, tvrde kako se Odbor danas uopće nije trebao sastati jer Đujić nije formalno obavijestio da će tražiti mišljenje Odbora. Đujić odgovara kako to nije ni mogao jer mu je oduzeta riječ, a SDP-ovac Peđa Grbin tvrdi kako je Đujić ispunio sve pretpostavke za sazivanje ovog odbora.

Prema tvrdnjama oporbe, Reiner tijekom vođenja sjednica Sabora ima dvostruke kriterije. Jedne za zastupnike vladajućih, druge za oporbenjake. Konkretno, oporba ga optužuje da tijekom spomenute sjednice nije opominjao zastupnike HDZ-a kada bi govorili bez dopuštenja, a zastupnike oporbe jest. Najviše one SDP-a i Mosta, piše N1 .

'Kad pokušam ležernije, onda on veli da ga tumačim previše ležerno. Nikad zadovoljni. Pokušavam naći neku zlatnu sredinu, i ne reagirati na prvu loptu', rekao je nasmijano pred Odborom Reiner te priznao kako 'ponekad striktno tumači Poslovnik'.

SDP-ov Gordan Maras upozorio je Reinera na 'navijanje' vladajućih zastupnika i na 'deranje' koje prozvani potpredsjenik Sabora povremeno usmjerava na oporbene zastupnike.

'Što se tiče mog odnosa spram vas ili bilo koga drugog, ja nema osobnih odnosa, ali ne toleriram i neću nikad tolerirati vikanje, deranje i nepristojnost. Ja se nikad ne derem, ali vi se derete često kad ne dobijete riječ. Ne možete se tako ponašati, to nije parlametnarni način ponašanja. Sve se može reći i svako može reći, ali na način da ne napada nikoga i ne vrijeđa. Naravno da postoje različita mišljenja, to je ljudski. Međutim, radi se o načinu, a način je često jako važan, osobito u parlamentu', odgovoio je Reiner te dodao kako je njemu 'stalo do digniteta Sabora'.