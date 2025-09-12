Politički krah Trumpova saveznika: Kako je Bolsonaro stavio brazilsku demokraciju na test

Otvoreni nostalgičar za diktaturom koji je više puta osporavao državne institucije tijekom svog mandata na čelu Brazila, Jair Bolsonaro zaklinjao se da 'nikada nije odstupio od okvira Ustava', a sad je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča

Taj umirovljeni vojni kapetan nikada se nije ogradio od mračnih godina vojne diktature (1964.-1985.), čija je 'pogreška', po njegovom mišljenju, 'bila mučenje, a ne ubijanje' disidenata. Ova izjava iz 2016., tri godine prije početka njegovog mandata kao šefa vodeće latinoameričke sile (2019.-2022.), vrlo dobro ilustrira njegov stil, obilježen mizoginim, rasističkim i homofobnim komentarima. Ni golema podrška američkog predsjednika Donalda Trump nije pomogla. Naime, u četvrtak je osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja puča tijekom povijesnog suđenja pred Vrhovnim sudom. Već mu je ranije bila zabranjena kandidatura na izborima do 2030. zbog izbornih dezinformacija, a sad je vođa brazilske desnice proglašen krivim za pokušaj sprečavanja inauguracije svog lijevog suparnika Luiza Inacija Lule da Silve, koji ga je pobijedio na izborima 2022. godine.

Obiteljski klan Da bi dosegao sam politički vrh, ovaj populist nevješt sa sintaksom, koji se voli predstavljati kao običan Brazilac u kratkim hlačama i nogometnom dresu, spretno je osigurao podršku moćnih agrobiznisa i evangeličkih lobija. Rođen je 21. ožujka 1955. u regiji Sao Paulu, u obitelji talijanskog podrijetla. Jair Bolsonaro ima petero djece s tri različite žene. Prvih četvero od pet i sami su ušli u politiku. Sa svojim sinovima i najnovijom suprugom Michelle, vjernom evangelkinjom 27 godina mlađom od njega, ovaj katolik stvorio je impresivno učinkovit klan. Svojim kontaktima s Trumpovom vladom njegov sin Eduardo, koji živi u Sjedinjenim Državama i prima financijsku potporu od oca, tvrdi da je utjecao na sankcije koje je Washington nametnuo Brazilu. Donald Trump je nametnuo kaznene carinske pristojbe toj južnoameričkoj zemlji kao odmazdu za navodni 'lov na vještice' protiv svog saveznika.

